Временный покров: На Алтае выпал снег

Жителям Алтайского края пора доставать из шкафа теплые вещи. В ближайшие дни в регионе ожидаются снег, порывистый ветер и даже гололед. А накануне жители региона в своих соцсетях похвастались зимними фото Горного Алтая. Вечером 17 октября там лег временный снежный покров.

По информации Алтайского Гидрометцентра, сегодня, 18 октября, в Алтайском крае в отдельных районах будет дождь, днем температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов. В Барнауле также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +4...+6 градусов.

На выходных погода, к сожалению, не изменится в лучшую сторону. 19 октября в Алтайском крае на большей части территорий пройдет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах даже возможно появление временного снежного покрова. Ночью температура воздуха опуститься до минус 5 градусов, днем будет + 3...+8. Синоптики также предупреждают, что не исключен порывистый ветер до 20 м/с. В Барнауле в эту субботу ночью будет минус 2 градуса, днем воздух прогреется до плюс пяти. В краевой столице также ожидаются снег, дождь и гололедные явления.

Фото: Екатерина Шишлова (Горный Алтай)

20 октября в регионе по-прежнему будет идти снег и сохранятся гололедные явления. Ветер будет достигать 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с. Ночью температура опустится до минус 8 градусов, днем по Алтайскому краю обещают до +4. В Барнауле 20 октября ночью минус 2 градуса, днем будет 3-5 со знаком плюс. Пройдет мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. Поэтому жителям региона нужно быть очень осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться в эти дни автомобилем, если резина еще не заменена на зимнюю.