Гулливер в стране лилипутов удивился, когда узнал о причине столетней войны между двумя лагерями, на которые разделился народ. Оказалось, одни настаивали, что варёное яйцо надо разбивать с тупого конца, а другие ратовали за острый конец.

К сожалению, и сегодня раздоры и разделения происходят в семьях, в обществе, в религии из-за вопросов, которые и выеденного яйца не стоят. Библия учит, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит и станет лёгкой добычей любого недруга. Тем-то и ценен День народного единства, что напоминает нам эти важные истины.

Христиане из протестантских церквей Барнаула отметили День народного единства. Фото Виктории Соколовой

Христиане из протестантских церквей Барнаула 4 ноября тоже отмечали этот праздник, как, впрочем, они делают это каждый год. Пасторы и прихожане 17-ти церквей (среди них был и настоятель католического прихода) собрались в зале одного из городских ДК. При открытии этого торжественного богослужения собравшихся приветствовал представитель городской администрации, который зачитал поздравление христианам от руководства Барнаула.

Христиане из протестантских церквей Барнаула отметили День народного единства. Фото Виктории Соколовой

Одной из традиционных «изюминок» этих Дней христианского единства является сбор добровольных пожертвований на благотворительные проекты. В этот раз гостями праздника были заведующий отделением и старшая медсестра одного из детских медицинских учреждений в Барнауле. Этому учреждению и будут переданы собранные на мероприятии средства.

Христиане из протестантских церквей Барнаула отметили День народного единства. Фото Виктории Соколовой

Этим протестантские церкви показывают, что они неравнодушны к нуждам любимого города и умеют не только молиться за него, но и жертвовать свои средства на доброе дело. Любая отдельная церковь может делать это, но когда они собираются вместе, тогда и пользы могут принести намного больше.

Христиане из протестантских церквей Барнаула отметили День народного единства. Фото Виктории Соколовой

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