Право на претензию. Что делать, если купил бракованный товар?

Ни для кого не секрет, что права потребителя нередко нарушаются. В этом случае покупателю стоит надеяться либо на честность продавца, либо на закон. Накануне в редакцию обратилась жительница Барнаула с просьбой разобраться в ситуации: женщина купила кровать, заказала доставку, но уже при распаковке обнаружилось, что половина деталей серьезно поцарапана, а пакета с болтами и другими связующими и вовсе не оказалось. Одним словом - брак. Однако в магазине менять несовершенный товар отказались. Какие права имеет потребитель при обнаружении недостатков купленной вещи, разбиралась «Комсомолка».

Права покупателя в конкретном случае регулируются статьей 18 Федерального закона «О защите прав потребителей». Если покупатель обнаруживает, что покупка испорчена или в ней не хватает составляющих, другие её недостатки, то есть несколько вариантов развития событий. Вы можете использовать любой из них:

- Возврат покупки и денег, отданных за неё;

- Обмен на новый товар с такими же характеристиками;

- Бесплатный ремонт (если он возможен);

- Обмен вещи на другую с компенсацией разницы в цене;

- Снижение цены в зависимости от недостатка.

Выбрать один из вышеописанных вариантов может только покупатель, а не продавец. Но, как показывает практика, чаще всего магазины соглашаются на ремонт товара, а не на его замену. Но каждый случай индивидуален. Бывают товары, недостатки которых устранить невозможно. К таким относятся продовольственные товары, парфюмерия и косметика, бытовая химия и другие. Здесь покупателю стоит потребовать либо замены бракованного товара, либо уменьшения его цены, либо можно и вовсе отказаться от покупки.

Что делать, если купил бракованный товар?Фото: Олег УКЛАДОВ

Возврат или замена

Разберемся во всем по порядку. Если вы обнаружили, что товар с недостатком, то берете чек, покупку и направляетесь в магазин. Там вы подходите к продавцу и договариваетесь о дальнейших действиях. Но что делать, если продавец отказывается менять товар или возвращать деньги? В таком случае пишите письменную претензию на представителя организации, в которой нужно оставить свои контакты, подробно изложить все обстоятельства и, по возможности, приложить документы (товарный чек, к примеру).

Кстати, если вы забыли товарный или кассовый чек или выбросили, то можете привести в магазин свидетеля, который подтвердит, что вы действительно покупали данный товар. Есть еще один вариант – посмотреть по камерам видеонаблюдения, которые сейчас есть практически в каждой торговой точке. Но отказать вам в удовлетворении потребительских прав из-за утери чека точно не могут – это прописано законом.

Также при обращении по поводу недостатка товара при себе необходимо иметь паспорт, чтобы в случае оформления необходимых документов вы могли его предъявить.

Если бракованный товар весит более пяти килограммов, то покупатель вправе потребовать доставку за счет продавца или организации для возврата, уценки, замены и так далее. Если другая сторона отказывается удовлетворять это право, то вы можете потребовать возместить расходы, связанные с доставкой своими силами.

О сроках

Если на товар имеется гарантийный срок или срок годности, то за недостаток будет отвечать изготовитель, уполномоченная организация либо импортер. Но заявление все же принимается там, где вы совершали покупку.

Стоит отметить, что в случае гарантии на товар магазин может назначить экспертизу по поводу того, кто же все-таки виновен в испорченности вещи: покупатель или, например, изготовитель.

Попросить заменить товар на новый вы вправе в течение 20 дней. После этого организация должна будет в течение семи дней отдать вам его «на руки». Но, если, допустим, товара нет в наличии, то замена может растянуться до месяца. Нарушение сроков грозит выплатой неустойки.

Если вы согласились на ремонт товара, то здесь предусмотрен минимальный срок. Он не может превышать 45 дней. Если вещь не починили вовремя, то вы можете договориться с магазином о новых сроках. Причем отсутствие необходимых деталей или оборудования уважительной причиной нарушения установленного периода не является. В случае нарушения сроков, потребитель может подать заявление о выплате неустойки.

Кроме того, на период ремонта вы можете потребовать предоставить вам во временное пользование аналогичный товар. Причем совершенно бесплатно, но при условии, что вы потребуете это в течение трех дней после заявления о недостатке покупки.

Что делать, если купил бракованный товар?Фото: Олег УКЛАДОВ

Что делать, если потребитель не согласен с заключением экспертизы?

Бывает и такое, что ответ экспертов о причинах недостатка товара не удовлетворяет потребителя. Грубо говоря, вас обвиняют, что вы сами поцарапали мебель, когда распаковывали её из коробок. Но вы же уверены, что деталь была бракованной изначально. Если потребитель не согласен с заключением проведенной экспертизы, то потребитель может обратиться в суд. В иске необходимо подробно рассказать все о покупке товара, претензии к покупке и выдвинуть требования к продавцу. Помочь в этом деле может юрист или адвокат. Также можно обратиться в комитет по защите прав потребителей.

Как рассказали в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидеомологии», согласно ст. 42.3 Закона «О защите прав потребителей» покупатель вправе направить свое обращение в орган государственного надзора, иные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо орган местного самоуправления.

В Алтайском крае государственный надзор за защитой прав потребителей осуществляет Управление Роспотребнадзора и его территориальные отделы. Управление расположено по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, с режимом работы, с адресами местонахождения территориальных отделов, порядком подачи обращений можно ознакомиться на официальном сайте: http://22.rospotrebnadzor.ru/.

В Центре уточнили, что Управление не уполномочено обязать продавца вернуть деньги, устранить недостатки, заменить товар, выполнить условия договора. Но может быть привлечено судом к участию в деле для дачи заключения или обратиться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» оказывает помощь по защите потребительских прав в рамках работ государственного задания «Рассмотрение обращений потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по защите этих прав». Консультации можно получить на личном приеме по адресу г. Барнаул, ул. Привозальная, 47.

Органы местного самоуправления также вправе рассматривать обращения потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав; обращаться в суды; разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей.

Кроме того, покупатели вправе обратиться в общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), контролирующие соблюдение их прав.

Если с заявлением в защиту прав потребителя в суде выступают общественные объединения потребителей или органы местного самоуправления, 50 % суммы взысканного штрафа перечисляются им (п.6 ст. 13 Закона).

Когда возвращают деньги за товар?

На практике уплаченную сумму за негодную вещь возвращают практически сразу. Это касается наличных денег. Но если вы платили по карте, то деньги должны поступить на ваш счет не позднее трех дней после обращения в организацию.

Стоит сказать, что данные правила касаются только бракованных вещей. Если товар вас просто не устроил, к примеру, если вы купили платье и дома поняли, что оно вам не подошло, вправе его вернуть в течение 14 дней с момента покупки. Но есть и товары, которые возвращению не подлежат.

Бывает и такое, что магазин, в котором вы покупали предмет, закрылся. В этом случае вы, к сожалению, вряд ли сможете потребовать замены товара или возвращения средств, так как организация прекратила существование.

Претензия