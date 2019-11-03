2019-11-03T08:22:58+03:00
Общество

Многодетная семья пожаловалась соседей, которые устроили притон и мочатся во дворе

Люди три года страдают от пьянок и драк за стеной и получают угрозы
Анастасия Корягина
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Притон. Фото: МВДПритон. Фото: МВД
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В Рубцовске многодетная семья обратилась в СМИ с жалобой на "притон" в их доме. Люди рассказали порталу "вРубцовске.ру" о том, что уже три года живут в страхе из-за соседей. Семья с тремя детьми живет на ул. Районной, 17 в одноэтажном доме на четыре хозяина.

"Полиция не помогает"

- С квартирой №1 у нас общий двор, через который мы проходим на свою территорию. Там постоянные пьянки, драки, крики, нецензурная брань и нарушение санитарных норм, - рассказали рубцовчане.

По словам горожан, хозяйка квартиры более двух недель не находится дома, а в ее отсутствие там находятся "сомнительные личности". Люди регулярно вызывают полицию из-за очередных скандалов "за стенкой".

- Мы сообщаем полиции обо всем происходящем в квартире №1 и на общей с нами территории. Сотрудники приезжают обычно часа через 1,5-2 после звонка, заполняют протокол и уезжают. Ничего по пресечению данной ситуации не делается, - говорят рубцовчане.

"Стоит дикая вонь"

Также семья рассказала, что у соседей нет туалета, и нужду гости и хозяева справляют, где придется.

- Хозяйка квартиры злоупотребляет алкоголем и бог знает, чем еще. Ее "друзья" в открытую справляют нужду на тропинке, по которой ходим мы и дети, либо в угол нашего забора. Вокруг стоит дикая вонь. На замечания в ответ звучат маты и крики. Неоднократно нам угрожали физической расправой. Мы боимся за жизни наших детей.

13 протоколов и два уголовных дела

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что жалоба семьи в СМИ зарегистрирована в МО МВД России "Рубцовский".

- С 2017 по 2019 год по обращениям соседей нарушителей было возбуждено два уголовных дела по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и составлено 13 административных материалов.

По изложенным в обращении обстоятельствам назначили очередную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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