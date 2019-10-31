«Заберите меня от мамы». Как не допустить жестокости в приемных семьях

Девочка сидела, наклонив голову. Ее привезли в Заринский центр реабилитации после домашнего насилия в семье опекунов.

- Ребенок чувствовал себя настолько униженным, оскорбленным, что невозможно было представить, как подойти к ней. На следующий день я посадил ее, других ребят в машину, поехали, чтобы они сами выбрали одежду. Вернулись радостные, веселые - с этого началась реабилитация…

Эту историю рассказал на круглом столе (состоялся 30 октября в Сибирской медиагруппе, – прим. авт) директор «Заринского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Александр Калабин.

- Недавние шокирующие случаи жестокого обращения с детьми в замещающих семьях до сих пор у всех на слуху. И три из них случились на территории моего одномандатного округа, – обратился к экспертам организатор встречи депутат Госдумы Александр Прокопьев. – Но это проблема не только одного округа. Поэтому мы собрали круглый стол, чтобы обсудить острую тему. Вы, как практики, которые знают предмет обсуждения – можете сделать правильные предложения, которые можно будет реализовать.

Найти подходы, не закручивая гаек

Максим Костенко справа.Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

- Главное - сделать выводы о том, как можно предотвратить негативные случаи в замещающих, приемных семьях, - считает министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - После таких историй большой соблазн закрутить гайки, но нужно найти правильные подходы.

Костенко отметил важность организационно-управленческого аспекта опекунства.

- Что происходит сегодня: опека муниципальная, центры помощи – краевые. Мы считаем, что это должна быть единая служба, которая бы выстроилась в единой идеологии. И управленческой, и технологической и содержательной, - подчеркнул министр.

Также, по его мнению, важно преодолеть разобщение органов опеки, образования и соцзащиты. Договориться об общем видении и понимании проблемы.

Требуются психологи

На круглом столе остро прозвучали проблемы органов опеки: чрезмерная нагрузка, профессиональное выгорание и т.д.

- Очень важно увеличить ставки в органах опеки, в том числе психологов, - это предложение прозвучало практически от всех присутствующих на круглом столе представителей органов опеки и попечительства.

- Когда возникают ситуации с домашним насилием в опекунских семьях, на вопрос: «Кто виноват?» - обычный ответ: «Специалисты опеки». Позволю не согласиться, – заступилась за коллег Лариса Исакова, заместитель главы администрации Заринска, председатель местного комитета по образованию.

Эксперт привела в пример цифры: В Заринске 122 ребенка стоят на учете в органах опеки, а работает там всего три специалиста, на которых возложено более 50 социально значимых полномочий.

О профессиональном выгорании сотрудников органов опеки говорила и Антонина Мелихова, замглавы Бийска по социальным вопросам.

Антонина МелиховаФото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

- Нам необходим психолог в штат. И не только для работы с опекунскими семьями. Даже самим специалистам требуется психологическая помощь. Проводя один день в комиссии по делам несовершеннолетних, я потом неделю отхожу до следующей комиссии, - эмоционально поделилась Антонина Григорьевна.

Почему детей бьют?

Отдельной темой разговора стало психолого-педагогическое сопровождение приемных семей.

- Никто не берет детей в семью, чтобы их бить. Однако почему-то такие случаи происходят, - говорит Ольга Казанцева, уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка. - Это вопрос качественного психолого-педагогического сопровождения.

Ольга Казанцева напомнила присутствующим, что, согласно опросам, 48% родителей практикуют разные формы физического наказания.

- В контексте прав ребенка мы живем всего 30 лет. 20 ноября будем отмечать 30-летие конвенции о правах детей. До этого момента веками детей наказывали и не видели в этом криминала. Важна профилактика жестокого обращения, родителям важно помогать. Сегодня созданы службы сопровождения. Важно, чтобы там были сильные, подкованные люди, - считает Казанцева.

Ольга КазанцеваФото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Почему детей отдают обратно

Ту же тему - грамотного сопровождения продолжил Александр Калабин.

- У нас в центре за 2018 год было пять детей, возвращенных из замещающих семей, в этом году – восемь, - рассказал опытный педагог. - Основная причина - родители все-таки не совсем готовы. Дети все - девятиклассники, все прошли подростковый период, самый сложный, когда мы для них не значимые люди, а значимые для них - друзья. И когда дети подходят к этому возрасту, приемные родители просто не знают, как общаться с ними. Ну не знают просто-напросто! А я бы не сказал, что эти дети совсем сложные. Все они обучаемые, все сейчас сдали экзамены и получают профессии. Однако от них отказались, не понимая, как с ними выстраивать отношения, - вздохнул Александр Павлович.

В полезном опыте этого центра – работа попечительского совета

- Попечители курируют семьи, часто навещают, на днях рождениях детей они среди главных гостей, - рассказывает Александр Павлович. - Это очень хорошо работает.

Александр КалабинФото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Синяки от тёти

Ценным опытом работы с кровными родственниками, забирающими детей в семью, поделилась Антонина Мелихова, заместитель главы Бийска по социальным вопросам.

- В 2015 в Бийске был случай жестокого обращения с ребенком, - говорит Мелихова.

У девочки, по словам чиновницы, в школе обнаружили синяки на спине. Судом было доказана вина - опекун понес наказание.

- Там тетя усыновила племянницу после смерти младшей сестры. Конфликтная ситуация возникла, когда девочке исполнилось 13 лет, она уже три года прожила в этой семье, - рассказала Антонина Григорьевна, обозначив проблему. - Если замещающие семьи сейчас проходят школу замещающих родителей, то кровная семья может отказаться – и это неправильно.

Сегодня в Бийске есть комплексный центр социальной помощи семье и детям, где специально организовали уникальную службу сопровождения для замещающих семей кровных родственников. Там есть психологи, юристы. В центре обучаются практически все желающие взять детей под опеку. Спикер предложила изучить этот опыт и сделать школы приемных родителей обязательными для всех.

«Неформальный дом»

Зашел на круглом столе разговор и о работе общественных организаций, связанных с этой темой. Наталья Югонсон, президент Алтайской краевой общественной организации усыновителей «День аиста» поделилась своим опытом. В «Дне Аиста» для родителей и подростков проводят полезные тренинги, есть особый обучающий курс психологической подготовки приемных родителей, творческая мастерская и арт-семинары .

- Приемные родители называют наш центр «неформальным домом», где они могут раскрыться больше, чем в официальном учреждении, - поделилась Югонсон. – Хотелось бы, чтобы подобных центров со специалистами было больше, и очень важно совместное сотрудничество с органами опеки.

Выводы будут сделаны

- Я думаю разговор был достаточно всеобъемлющий, - подытожил Александр Прокопьев в заключении круглого стола. - Мы практически коснулись всех сфер, связанных с проблемной темой опекунства. Здесь были эксперты-практики, было видно, что некоторым было тяжело высказываться, потому что они пропускают эти проблемы через себя, люди находятся внутри этих процессов. И это самые главные наши подсказчики - эксперты, которые могут дать исчерпывающую информацию.

Александр Прокопьев заверил, что все предложения, прозвучавшие на встрече, будут переданы в министерство образования для анализа и принятия решений.

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