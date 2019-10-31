2019-10-31T07:40:57+03:00
Общество

На Алтае пройдет полезная выставка «Лица труда»

Она продлится до 6 декабря
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Фоторабота Романа Карамышева, на которой изображена мастер-сыродел Чергинского маслосырзаводаФоторабота Романа Карамышева, на которой изображена мастер-сыродел Чергинского маслосырзавода
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6 ноября в национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина откроется фотовыставка «Лица труда». Её организовали «Комсомольская правда» и «Партия Дела».

В экспозиции будут выставлены больше 50 портретов людей труда. Это представители различных рабочих и инженерных профессий. Кстати, в этом фотоконкурсе одним из победителей стал фотограф из Горно-Алтайска Роман Карамышев. Он представил свою фотоработу, на которой изображена мастер-сыродел старейшего на Алтае Чергинского маслосырзавода.

Как отметил лидер «Партии Дела» Константин Бабкин, оздоровление российской экономики без развития реального сектора невозможно. Нужно возродить уважение к человеку рабочей профессии, стране необходимы квалифицированные специалисты, творческие рабочие.

К слову, фотоконкурс «Лица труда» прошел с февраля по апрель на сайте «Комсомольской правды». Больше тысячи фотографий прислали читатели из разных городов России. Жюри выбрало 5 лучших кадров, авторы которых получили ценные призы, а 50 фотографий отобрали для одноименной фотовыставки. Они уже прошли в нескольких городах России, а теперь она стартует и в Горно-Алтайске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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