Алтайский тренер Андрея Свечникова: «Это был классный гол!»

Некогда игравший в Барнауле воспитанник алтайского хоккея, теперь нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил невероятный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». Он элегантно забросил шайбу, находясь за спиной вратаря. Игра состоялась в ночь на 30 октября в Роли и завершилась со счетом 2:1 в пользу «ураганов».

Андрей Свечников не сразу стал звездой, к этому привели упорные тренировки и тысячи часов на льду. Но талант хоккеиста тренеры разглядели в нем еще в самом раннем возрасте, этому способствовал и старший брат Евгений, который также выступает в НХЛ, но за другую команду - «Детройт Ред Уингз».

В Барнауле Андрей играл чуть меньше двух лет, но за это время стало понятно, что у него есть невероятный талант и стимул поспевать за братом.

- Андрей ко мне пришел в восемь лет, и всего тренировался почти два года. Сразу было видно, что парень целеустремленный. Он 2000 года, а тренировался с ребятами 1999 года, он был младше их на год. Андрей быстро прогрессировал и подавал надежды. В конце года он уже был в первой пятерке, у него все шло неплохо, - рассказал тренер Андрея Евгений Бакланов.

Тренер Андрея Свечникова Евгений Бакланов Фото: ХК Динамо-Алтай

После этого семья Свечниковых переехала в Подмосковье, но Андрей продолжал заниматься хоккеем и стабильно показывал хорошие результаты.

- У него просто был талант, это было заметно, он менял тренеров с переездами, и они его не загубили, а развили. Он был в хороших руках. Хорошо, что старший брат у него тоже играет, Андрей все повторял за старшим братом и теперь они оба в НХЛ, - поделился Евгений Бакланов.

Тренер видел крутой гол Андрея по телевизору.

- Это был классный гол! - кратко отметил наставник.

Кстати, ранее Андрей Свечников стал звездой новостных хроник благодаря драке с Александром Овечкиным.

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Этот гол прокручивает вся Америка. Этим моментом, когда российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забрасывает шайбу в ворота «Калгари», восхищается весь хоккейный мир. И дело даже не в том, что 19-летний парень забросил обе шайбы и принес победу своей команде (2:1), а в том как он это сделал. Находясь за воротами, Андрей подцепил шайбу на крюк и закинул за спину вратарю. Такой трюк проделал на чемпионате мира-2011 в матче со сборной России финн Микаэль Гранлунд. Позже его пару раз повторили в КХЛ. Но в НХЛ такой гол забили впервые (подробнее)