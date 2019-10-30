2019-10-30T14:47:12+03:00
Спорт

Алтайский тренер Андрея Свечникова: «Это был классный гол!»

Хоккеист в матче НХЛ элегантно забросил шайбу, находясь за спиной вратаря
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Празднование после забитой шайбы Фото: Инстаграм Андрея СвечниковаПразднование после забитой шайбы Фото: Инстаграм Андрея Свечникова
Изменить размер текста:

Некогда игравший в Барнауле воспитанник алтайского хоккея, теперь нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил невероятный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». Он элегантно забросил шайбу, находясь за спиной вратаря. Игра состоялась в ночь на 30 октября в Роли и завершилась со счетом 2:1 в пользу «ураганов».

Андрей Свечников не сразу стал звездой, к этому привели упорные тренировки и тысячи часов на льду. Но талант хоккеиста тренеры разглядели в нем еще в самом раннем возрасте, этому способствовал и старший брат Евгений, который также выступает в НХЛ, но за другую команду - «Детройт Ред Уингз».

В Барнауле Андрей играл чуть меньше двух лет, но за это время стало понятно, что у него есть невероятный талант и стимул поспевать за братом.

- Андрей ко мне пришел в восемь лет, и всего тренировался почти два года. Сразу было видно, что парень целеустремленный. Он 2000 года, а тренировался с ребятами 1999 года, он был младше их на год. Андрей быстро прогрессировал и подавал надежды. В конце года он уже был в первой пятерке, у него все шло неплохо, - рассказал тренер Андрея Евгений Бакланов.

Тренер Андрея Свечникова Евгений Бакланов Фото: ХК Динамо-Алтай

Тренер Андрея Свечникова Евгений Бакланов Фото: ХК Динамо-Алтай

После этого семья Свечниковых переехала в Подмосковье, но Андрей продолжал заниматься хоккеем и стабильно показывал хорошие результаты.

- У него просто был талант, это было заметно, он менял тренеров с переездами, и они его не загубили, а развили. Он был в хороших руках. Хорошо, что старший брат у него тоже играет, Андрей все повторял за старшим братом и теперь они оба в НХЛ, - поделился Евгений Бакланов.

Тренер видел крутой гол Андрея по телевизору.

- Это был классный гол! - кратко отметил наставник.

Кстати, ранее Андрей Свечников стал звездой новостных хроник благодаря драке с Александром Овечкиным.

Читайте также:

Хоккеист Андрей Свечников покорил НХЛ невероятным голом

Этот гол прокручивает вся Америка. Этим моментом, когда российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забрасывает шайбу в ворота «Калгари», восхищается весь хоккейный мир. И дело даже не в том, что 19-летний парень забросил обе шайбы и принес победу своей команде (2:1), а в том как он это сделал. Находясь за воротами, Андрей подцепил шайбу на крюк и закинул за спину вратарю. Такой трюк проделал на чемпионате мира-2011 в матче со сборной России финн Микаэль Гранлунд. Позже его пару раз повторили в КХЛ. Но в НХЛ такой гол забили впервые (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019: прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Английской лиги
Футбол, матч Ливерпуль – Арсенал. Прямая трансляция игры 1/8 финала Кубка Английской лиги, которая пройдет 30 октября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Ставка – на героев хоккея
Ноябрь – вполне себе самый хоккейный месяц в России, когда в дело вступает национальная сборная. Именно в начале этого месяца Федерация хоккея России, дав как следует разогнаться клубному чемпионату, приковывает всё внимание к себе и сборным
Новости 24
Экс-мэра Барнаула Сергея Дугина исключили из президиума регионального политсовета ЕР
Рубцовского полицейского обвиняют в фальсификации административного дела
Алтайским медсестрам и фельдшерам рассказали, как определить онкологию на ранних стадиях
Отель Radisson не будут строить на месте сквера в центре Барнаула
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Художница из Барнаула отказалась от мобильника
В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн
Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше
В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир
Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль
Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ
В Барнауле переложили водопровод для новой больницы
В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна
За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать
Алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» объявляют детский конкурс «Моя мама лучшая на свете»