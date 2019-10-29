Барнаульцы ждут приема к врачу по три часа

Страсти вокруг очередей в больницах и поликлиниках до сих пор не утихают. Напомним, недавно неизвестный автор пожаловался в социальных сетях на долгое ожидание приема в единственном отделении гнойной хирургии в Барнауле.

- Приемный кабинет больницы «Трансмаш» №3. Люди сидят в очереди более трех часов. Уходят, не дождавшись помощи. Отношение врачей к пациентам отвратительное. Врачи работают на износ, - пишет автор, пожелавший остаться анонимом.

В числе жалоб и невозможность записи к хирургу. По словам автора, чтобы попасть к хирургу на перевязку, пациенты с нулевым талоном вынуждены ждать у кабинета несколько часов.

- По записи проще, но ее нет. В данный момент нет даже записи к хирургу через Госуслуги, - говорится в сообщении.

Перевязки делают и в поликлинике, но, как утверждает автор, здание не приспособлено для передвижения на инвалидной коляске.

- Претензия к организации оказания услуги. Хирургия явно не справляется с таким количеством пациентов, но, кажется, это никого не волнует. Наш минздрав проводит оптимизацию. Вот и результат, - подытожил автор.

В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали, что в Городской больнице №8 в отделении гнойной хирургии принимают лишь экстренных пациентов с гнойной инфекцией. Несмотря на это, в больницу обращаются не только пациенты, доставленные бригадами скорой медицинской помощи, но и приходят люди по направлению из поликлиник, а также обращаются самостоятельно (ежедневно это около 30 человек, а в выходные около 100). Напомним, что отказать в помощи им не имеют права. Таким образом, длинные очереди формируются явно не из-за плохой организации медпомощи. Врачи, действительно, работают на износ, как и утверждает автор поста.

- Для улучшения доступности и качества оказания помощи в Городской больнице № 8 в настоящее время проводится ремонт в кабинете для приема гнойного хирурга с увеличением его площади. В ноябре планируется его запуск, что позволит вести прием двум хирургам, - добавили в министерстве.

Еще одно отделение амбулаторной хирургической помощи планируют открыть на базе Городской больницы №3, что позволит увеличить доступность помощи населению. Но, как отметили в минздраве, к гнойному хирургу лучше обращаться в поликлиниках по месту жительства.

Тем не менее, проблема с очередями в поликлиниках и больницах повсеместная. Ранее корреспондент «Комсомолки» в той же поликлинике не мог попасть на прием к неврологу в течение двух недель.

- Повышенное давление неделю мучило. Пошла в поликлинику по месту жительства, в регистратуре дали талон к дежурному врачу, тот померил давление, направил к кардиологу. Потом дали нулевой талон к неврологу. Прихожу, а там очередь человек 12. Одна из пациенток грубым голосом сказала, что с нулевым зайдут только тогда, когда пройдут все по времени. Я присела рядом с женщиной, которая поведала мне, что с этим самым нулевым она сидит уже три часа, - говорит корреспондент.

В регистратуре на вопрос: «Почему очередь так медленно двигается?» ответили, что не хватает специалистов. Запись к неврологу возможна только за неделю, а то и две. Талоны разбирают рано утром в понедельник, как горячие пирожки. И даже если начинать звонить в 7:30 утра – вероятность успеха на запись очень мала.

Специалистов в крае, как давно известно, до сих пор не хватает. Об этом неоднократно говорил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Как ранее сообщал министр, дефицит врачей составляет около 40%, средних медработников – 30%. Решением этой проблемы уже занимается профильное министерство.

Недавно «Комсомолка» отправляла запрос в краевой минздрав по поводу решения проблемы нехватки кадров. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию так:

- Проблема дефицита кадров в медицине актуальна не только для нашего региона, нужно понимать, что решить ее, в короткие сроки не удастся. Не случайно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработан отдельный проект, направленный решить проблему кадрового обеспечения в медицине.

Мы особое внимание сосредоточили на увеличении объемов и качестве подготовки молодых специалистов. Например, в медицинском университете и колледжах края уже увеличен госзаказ на подготовку необходимого числа специалистов. Прорабатываем вопрос с муниципальными образованиями, чтобы, наконец, закрепить на законодательном уровне меры социальной поддержки медработников: обеспечение жильем, выплаты подъемных и другие. Кроме того, впервые в крае региональным правительством выделены средства на компенсацию за аренду жилья. Эта мера социальной поддержки тоже должна стать одним из преимуществ при трудоустройстве.

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