2019-10-29T10:21:59+03:00
Общество

Политические репрессии сегодня

За что в Китае преследуют последователей медитативной дыхательной практики
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За что в Китае преследуют последователей медитативной дыхательной практикиЗа что в Китае преследуют последователей медитативной дыхательной практики
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Традиционно 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Но, к сожалению, это явление не изжило себя в мире. Особенно остро ситуация обстоит в Китае. Репрессиям здесь подвергаются уйгуры, тибетцы и другие меньшинства, а также христиане, прихожане домашних церквей. Отдельно можно выделить приверженцев древней системы самосовершенствования Фалунь Дафа (или Фалуньгун).

Разве за это убивают?

Философия Фалуньгун, основанная на принципе «Истина - Доброта - Терпение», в 90-е стала более популярной, чем идеология правящей в Китае Коммунистической партии. И когда численность последователей Фалуньгун достигла 70 млн человек, превысив количество членов Компартии, это вызвало обеспокоенность главы КП. Усмотрев в Фалуньгун угрозу идеологическому господству партии, руководство партии немедленно приняло решение искоренить эту практику. Для оправдания репрессий в стране была развернута кампания по дискредитации Фалуньгун, начались фабрикации чудовищной лжи. Миллионы людей были заключены в тюрьмы и трудовые лагеря, подвергнуты пыткам и «промыванию мозгов». Все это делалось для того, чтобы добиться от них отказа от практики.

Всем этим бесчинствам подвергают последователей Фалуньгун, которые просто верят, что во всех аспектах своей жизни они должны быть добрыми к людям, никогда не лгать и даже на зло отвечать добром. Они выполняют пять комплексов спокойных упражнений для укрепления здоровья. Разве за это убивают? Но в Китае именно они обречены на самые страшные преследования…

По сведениям правозащитников, от 60 до 100 тысяч человек ежегодно становятся жертвами извлечения органов в китайских местах заключения. «Нам сообщили, - писали докладчики ООН еще в 2010 году, - что сотрудники нескольких центров трансплантации Китая признались в использовании органов, вырезанных у находившихся в заключении последователей Фалуньгун. После того как органы были удалены, тела подвергали кремированию, чтобы нельзя было проверить, изымались ли у трупа органы для трансплантации». С тех пор прошло уже почти десятилетие, а преступления в Китае продолжаются.

Мир против

Правительства многих стран пытаются противостоять бесчинствам в Китае. Так, например, Испания, Израиль, Италия, Норвегия и Тайвань уже запретили своим гражданам ездить в Китай для пересадки органов.

В 2016 году Конгресс США принял резолюцию, осуждающую практику насильственного извлечения органов в КНР. Европарламент также принял письменную декларацию, в которой призвал немедленно провести независимое расследование относительно извлечения органов у узников совести в Китае.

Против международного незаконного оборота органов выступают и врачи. В августе этого года научными журналами Plos Оne и Transplantation были отозваны 15 научных работ на том основании, что китайские исследователи не смогли объяснить источник использованных для их исследования органов.

24 сентября 2019 года юрисконсульт Международного независимого трибунала Хамид Саби на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве представил выводы Трибунала по Китаю о насильственном извлечении органов у узников совести в Китае.

Саби сказал, что, учитывая приведенные Трибуналом доказательства, Совет и государства - члены ООН теперь обязаны на законных основаниях бороться с «преступным поведением» китайских властей.

- Бесконечная череда смертей, вырезание сердец и других органов у живых, невинных и миролюбивых людей представляет собой одно из худших массовых злодеяний этого столетия, - сказал Саби.

До сих пор неизвестно точное количество жертв извлечения органов в китайских местах заключения. Но последователи практики верят, что придет время, когда Фалуньгун будет восстановлен в правах, а виновные неизбежно предстанут перед судом.

Подробнее с практикой можно познакомиться на сайтах www.rus.falundafa.org и www.faluninfo.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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