Есть коннект: как ловит мобильный интернет Tele2 в разных местах Барнаула

Интернет все активнее поглощает различные сферы жизни общества. Если раньше я заходил в сеть только для того, чтобы проверить новости и уточнить факты, то теперь могу «зависать» в соцсетях часами. Несмотря на все удобства, молодежь частенько жалуется на плохую связь и скорость соединения. Поэтому я решил выяснить, где можно быстрее всего «качать», «раздавать» и транслировать. Кстати, во внимание принимались только популярные места отдыха барнаульцев.

Нагорный парк

Это лучшее место для туристов. Визитная карточка города – гора у набережной Барнаула. Именно туда направляются все гости города, чтобы оглядеть центр с высоты птичьего полета. Вид, действительно, красивейший. Поэтому большинство горожан уже успели заселфиться на фоне высоток и исторической части города.

Ну а как дела со скоростью мобильного интернета у Tele2?

Скорость 4G здесь – 9 Мбит/сек. на скачивание и 2 Мбит/сек. на загрузку. Этого хватит с лихвой, чтобы запостить Stories в соцсети, выложить целую фотосессию, посмотреть видео-обучалку профессиональных фотографов о том, какой подобрать ракурс и выставить верную композицию для ваших любительских фото. Еще один способ удивить друзей в другом городе – позвонить им по видеосвязи и провести онлайн-экскурсию, так я и сделал. Им наверняка понравилось.

Скорость мобильного интернета Tele2

Нулевой километр

Окрестности почты, находящейся у площади Советов – одно из самых популярных мест Барнаула, не считая торговых центров. Здесь тусуется молодежь из самых крупных университетов края – в километре находится несколько учебных корпусов и общежитий. Рядом, в ЦУМе расположились аж пять кофеен – так что места хватит всем. У памятника Ленину катаются скейтбордисты, поют музыканты, жизнь кипит. Именно здесь скорость мобильного интернета оказалась самой высокой.

Скорость 4G здесь – 51 Мбит/сек. на скачивание и 22 Мбит/сек. на загрузку.

Этого хватит на несколько одновременных видеотрансляций в соцсетях, просмотра видео и фильмов в отличном качестве. Стоит ли говорить о фоточках и просмотре ленты новостей? Твердая пятерка оператору в этой точке! Было сложно оторваться, но я справился.

Скорость мобильного интернета Tele2

Нижний ярус ТРЦ Галактика

Часто люди говорят о том, что связь не ловит в подземных помещениях торговых центров. Это нормальное явление из-за толщины стен, количества этажей и особенностей конструкции зданий. Поэтому я решил проверить скорость интернета в популярном развлекательном центре. Казалось бы, оператора в этом случае ждет если не провал, что серьезное проседание по мегабитам, но все оказалось гораздо лучше, чем я думал.

Скорость 4G оператора здесь – 8 Мбит/сек. на скачивание и 10 Мбит/сек. на загрузку.

Впервые за все наши замеры «исходящий» сигнал оказался быстрее, интересно! Даже в подвальном ярусе без труда можно поговорить по видеосвязи без задержки, посмотреть видео и запустить прямой эфир. Что я и сделал – друзья с упоением посмотрели, как я веселюсь в машине под музыку. Еще один рубеж преодолен.

Скорость мобильного интернета Tele2

Серпантин у барнаульского санатория

Не все жители города живут в черте Барнаула. Не забываем про город-спутник Новоалтайск и огромное количество пригородных поселений. Для справедливости эксперимента я отправился протестировать 4G в очень живописном месте – на серпантине у Оби. Оттуда открывается потрясающий пейзаж на практически дикую природу. Не хватает только представителей лесной фауны. Казалось бы, здесь уж точно 4G Tele2 покажет слабый результат, но нет!

Скорость здесь – 5,5 Мбит/сек. на скачивание и почти 2 Мбит/сек. на загрузку.

Этого все еще достаточно, чтобы сразу же отметиться на берегу реки, снять несколько Stories и посмотреть любимые клипы на Youtube в среднем качестве. Замер опять оказался успешным.

Скорость мобильного интернета Tele2

Рай фаната

Место сбора всех любителей футбола, игроков и жгучей атмосферы – местный стадион «Динамо». Я, кстати, футбольный фанат, я не говорил? И как же друзья обойдутся без нескольких динамичных видео игры? Верно, никак. А динамика важна не только в спорте, но и в мобильном интернете. А значит, оператора ждет еще одна проверка на прочность.

Барнаульский стадион почти отремонтированФото: БОРЗОВ Денис

Скорость 4G здесь – 40 Мбит/сек. на скачивание и почти 17 Мбит/сек. на загрузку.

С таким-то соединением почти невозможно упустить лучшие моменты. Можно снять и гол, и танцы группы поддержки, и самых красивых болельщиц. «Хайлайты» сразу же выкладываем в Instagram и получаем лайки от друзей и подруг. Тест снова пройден. Я уже подумываю призвать друзей коллективно сменить оператора на Tele2.

Скорость мобильного интернета Tele2

Поесть и затестить

После такого активного путешествия у меня разыгрался аппетит. Рядом есть отличное место – торговый центр «Ультра», где можно насытиться и блинчиком, и вкусной домашней едой. Не забываем про толстые стены, но я уже уверен, что оператор сети выдержит последний рубеж.

Здесь 4G показал себя отлично – 26 Мбит/сек. на скачивание и почти 8 Мбит/сек. на загрузку.

Вкусная еда и не менее вкусная скорость. Мобильный интернет теперь стабилен везде. Сфотографировал вкусный борщ, похвастался коллегам, которые перекусывают чипсами и газировкой, и определился с выбором оператора.

Скорость мобильного интернета Tele2

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