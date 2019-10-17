Как будет развиваться Tele2 на Алтае

В Барнауле назначен новый директор филиала Tele2 в Алтайском крае. Журналисты познакомились с Романом Князевым во время пресс-завтрака, на котором обсуждались перспектив развития мобильного оператора в регионе.

Равнение на Камчатку

Роман Князев раньше занимался развитием Tele2 на Камчатке. Там под его руководством филиал запустил в 2018 году сеть 4G и серьезно укрепил свои позиции на местном рынке, увеличив число абонентов. В прошлом году филиал стал в Камчатском крае лидером по индексу готовности рекомендовать оператора. Теперь Роман Князев приехал в Алтайский край, чтобы укрепить позиции бренда в новом регионе и привнести решения, которые помогут развить абонентскую базу и укрепить лояльность действующих клиентов. Он сразу же отметил, что Барнаул ему понравился и обозначил главные задачи.

- Мы будем «достраивать» регион, закрывать «белые пятна», работать над лояльностью наших клиентов и привлекать новых, - рассказал директор алтайского филиала Tele2 Роман Князев.

Один из первых проектов, которые будет курировать новый руководитель в Барнауле – это улучшение качества сигнала голосовой связи и мобильного интернета в торговых центрах, которыми славится краевая столица. Мобильная связь уже отлично работает в ТРЦ «Пионер», на очереди – запуск специальных базовых станций в торговых центрах «Европа» и «Алтай». Дело в том, что из-за толстых стен нужны дополнительные базовые станции внутри торговых центров, чтобы обеспечить действительно быстрый интернет и качественную голосовую связь.

- Алтайский край – один из наиболее динамично развивающихся сибирских регионов, как с точки зрения роста клиентской базы, так и с точки зрения роста финансовых показателей. Задачей Романа на позиции директора филиала будет сохранение темпов развития бизнеса в регионе. Уверен, его опыт, полученный в сложных условиях Дальнего Востока, и знание телекоммуникационного бизнеса помогут команде в Алтайском крае успешно справиться с этой сложной задачей, - рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Есть куда расти

Специалисты оператора заверили – в Белокурихе связь уже ловит без нареканий, «Бирюзовая Катунь» также не требует строительства новых станций. Сложнее ситуация обстоит в Горном Алтае. В туристической зоне и вдоль самых загруженных трасс необходима установка новых базовых станций, которые обеспечат стабильный сигнал. Уже сейчас на части территории Республики Алтай – в Горно-Алтайске и Майме – оператор обеспечивает своим клиентам связь и быстрый интернет, но площадь покрытия нужно расширять. Пока же там, где сети оператора нет, абоненты пользуются услугами роуминговых партнеров, но это никак не влияет на стоимость звонков и интернета.

Дмитрий Кромский также отметил, что во всех крупных городах Алтайского края стабильно ловит 4G. Регион первым в Сибири добился того, что на всех станциях 2G присутствует технология LTE, что обеспечивает быстрый интернет.

Cкоростной мобильный интернет есть на территории, где проживает 74% жителей региона – это более 1 млн 750 тыс. человек.

Досье

Роман Князев родился в январе 1982 года. В 2004 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Коммерция». В компании Tele2 он работает уже 10 лет. Он начал работать с позиции специалиста по работе с альтернативными каналами продаж в Тамбове. В 2010 году был назначен на должность руководителя отдела продаж на массовом рынке.

В октябре 2012 года Роман Князев занял позицию коммерческого директора мобильного оператора в Камчатском крае. В 2017 году он возглавил филиал и уже через год вывел его в лидеры среди всех конкурентов по уровню доверия оператору. С 7 октября Роман руководит филиалом Tele2 в Алтайском крае.

Основные обязанности на новой позиции - осуществление операционного управления филиалом и улучшение финансовых показателей. Также он будет поддерживать и развивать корпоративную культуру в филиале.