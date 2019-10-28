Захватывающее видео: как полицейские Барнаула гнались за пьяным нарушителем

В Барнауле в воскресенье, 27 октября, случилась погоня в стиле игры «GTA». С преследованием на гражданских автомобилях, перепрыгиванием через рельсы и пробитым колесом. Все закончилось благополучно и виновника аварии задержали.

Без права на вождение

Больше часа продолжалась погоня за нетрезвым водителем на отечественной «семерке». 25-летний парень врезался в автомобиль на ул. Магистральной, но решил не платить за его ремонт и скрылся с места аварии. Свидетели сразу обратились в полицию, а правоохранители передали ориентировку личному составу.

В итоге в погоню за нарушителем отправилось несколько экипажей ГИБДД. Однако водитель не хотел так просто сдаваться. На ул. Малахова перед светофором он попытался развернуться и поехать по встречке, но не успел – его догнал сотрудник полиции. Водитель не растерялся и поехал прямо через трамвайные пути, пробил колесо, но сумел прорваться дальше. Полицейский побежал за водителем на полосу встречного движения, остановил Toyota Supra, как в голливудском боевике, и отправился на ней в преследование.

Фрагмент погони за "семеркой".Автор: Олег Кондраханов Крупнейшее интернет-сообщество Алтайского края и города Барнаула Сайт Barnaul 22: https://barneos22.ru/ Нас более 307 000 во "ВКонтакте": http://vk.com/barneos22 Нас более 168 000 в "Одноклассниках": http://ok.ru/barneos22 Нас более 112 000 в "Инстаграм": https://www.instagram.com/barnaul22.official/ Наше сообщество в "Фейсбук": https://www.facebook.com/barneos22 В "Телеграм": barnaul22official LiveOnce: https://liveonce.ru/b22

- Водитель умудрился перепрыгнуть через рельсы, пробил себе колесо, а за ним уже сотрудник полиции бежал. Я кричу ему, мол, прыгай быстрее ко мне. И полетели, догоняли его до Штабки, во Власихе по плохой дороге терялся. Потом его догнали экипажи ГИБДД, - рассказывает участник погони, водитель Toyota Supra Алекс Шмельков.

Лицом в пол

Сотрудники ГИБДД застали врасплох нетрезвого водителя около Власихи, там экипажи окружили авто и вывели барнаульца на улицу, заковали в наручники, теперь он заключен под стражу.

Погоня за нетрезвым водителем.

- Экипаж ДПС заметил автомобиль на улице Попова, начал преследование. Задержали на дороге между посёлками Лесной и Власиха. Выяснилось, что управлял автомобилем мужчина в алкогольном опьянении. К тому же он лишен права управления транспортным средством. Доставлен в отдел полиции, водителю грозит административный арест на 10-15 суток. В настоящее время сотрудники полиции ведут разбирательство, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Теперь парню грозит суд. Известно, что ранее он не раз нарушал правила дорожного движения, уже был лишен прав.

Что грозит водителю

За вождение без прав Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штраф 30 тыс. рублей и исправительные работы до 200 часов. Но в данном случае водитель находится в нетрезвом виде, значит, он будет обвиняться уже по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Так, водителя могут лишить свободы на срок до трех лет или назначить ему штраф до 300 тысяч рублей.

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