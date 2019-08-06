Последний шанс: гонки на скорости 260 км/ч

Самые мощные автомобили со всей Сибири схлестнутся в решающих гонках сезона 17-18 августа. Уже в следующие выходные станет ясно, кто же станет самым быстрым и заберет запчасти для своего автомобиля на следующие сезоны.

К новым рекордам

Чемпионаты и Кубки Алтайского края не первый год удерживают позиции самых популярных и уважаемых соревнований по автоспорту Сибири. Барнаульские гонщики устанавливают рекорд за рекордом, стабильно показывают очень быстрое время и побеждают на всероссийских этапах. Прошлый рекорд трассы был установлен на втором этапе Кубка региона. Горожанин Олег Крохин разогнал свой Nissan GTR до 267.7км/ч. С тех пор он не упускает возможности повторить свой результат. На соревнованиях в Нижнем Новгороде в конце июля он установил личный рекорд и надеется одержать победу на «домашней» арене.

Фото: Алтайская федерация автоспорта/ Анастасия Рогова

Конкуренцию барнаульской «молнии» составит Александр Нетесов из Казахстана на оранжевом Subaru Impreza, которому тормозить помогает парашют, вылетающий из задней части автомобиля. Также из Новокузнецка приедет Максим Соколков, который на прошлом этапе соревнований в Алтайском крае показал лучшее время на своем Mitsubishi Lancer Evolution.

Фото: Алтайская федерация автоспорта/ Анастасия Рогова

- К нам может приехать машина из Томска - постоянный участник соревнований на Nissan GTR, если в эти выходные он «выживет» на Всероссийских соревнованиях. Основная заруба будет среди четырех машин, которые стабильно выезжают из девяти секунд и имеют под капотом далеко за 1000 л/с, - рассказывает председатель АФАС Андрей Ан.

Новые «фишки»

На соревнованиях зрители увидят не только гонки, но и выставку самодельных машин, смогут получить автографы от любимых пилотов. Также планируются сюрпризы и подарки от спонсоров.

Фото: Алтайская федерация автоспорта/ Анастасия Рогова

- Все карты раскрывать пока не будем. Но третий этап чемпионата и Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу станет необычным. Мы задумали несколько фишек, которые до нас в этом виде автоспорта еще никто не делал. Мы с командой постоянно стараемся вносить в соревнования что-то новое, нестандартное, поскольку хотим, чтобы официальные гонки в Алтайском крае были интересны и пилотам, и зрителям, - поделился председатель АФАС Андрей Ан.

Победители будут определяться в личном и в командном зачете. Сильная команда из восьми человек ожидается из Казахстана, также поучаствовать в соревнованиях могут пять-шесть пилотов из Читы. В целом на кубке ожидают около 80 гонщиков.

Раскрывая карты, организаторы рассказали, что на этапе можно будет увидеть небывалое зрелище – демонстрацию мастерства одного из ведомств правоохранительных органов, если все сложится должным образом и удастся договориться с сотрудниками.

Алтайский автоспорт

По итогам сибирского сезона дрэг-рейсинга этого года, можно смело сказать, что судейская команда Алтайской федерации автоспорта на хорошем счету среди организаторов гонок в Сибири. При поддержке и помощи АФАС состоялись чемпионаты в Саяногорске, Красноярске, Омске, Новосибирской области.

Несмотря на то, что официальные заезды на 402 метра развиваются во многих городах Сибири, больше всего участников собираются именно на Алтае. Аэродром Панфилово полюбился пилотам не только из России, но и из Казахстана, которые не пропустили ни один этап чемпионата Алтайского края.

Соревнования традиционно пройдут на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района. Начало в 11.00. Вход 100 рублей с человека на один день. Каждый входной билет участвует в розыгрыше призов для зрителей. Итоги подведут ближе к концу второго дня соревнований.