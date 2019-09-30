Отопительный сезон официально стартовал в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-30T14:03:32+03:00

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Сегодня, 30 сентября, в Алтайском крае официально начинается отопительный сезон. По данным регионального минтранса, в 18 городах и районах края начали подавать тепло в социальные объекты и жилые дома.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев отметил, что в 32 муниципалитетах подписаны распоряжения о начале сезона. Массовый запуск тепла на Алтае стартует 1 октября. Сейчас уже отопление включили в 36% детских учреждений, 20% школ, 24% лечебных учреждений.

Котельные, которые отключены от энергоснабжения из-за долгов, находятся на контроле минстроя и министерства промышленности и энергетики края. На данный момент, по краю 16 таких объектов.

Напомним, в Барнауле отопительный сезон начался еще 25 сентября. Однако до сих пор не во всех жилых домах есть тепло. Отопление включают по заявкам в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU