Гороскоп на 21-27 октября 2019 года: у Стрельцов вырастут доходы, у Раков - время для радости

Барнаульский астролог Вера Топчеева составил гороскоп на 21-27 октября 2019 года. По ее прогнозу, Близнецы будут пребывать в эпицентре событий и смогут многого добиться, а Дев ждет забота о ближних. Что готовит неделя другим знакам зодиака?

Овны

Овны заняли уверенную позицию лидера, особо не оглядываясь на обстоятельства, выстраивают вполне жизнеспособное деловое сотрудничество. Творческие нотки в их активной деятельности добавляют изюминку как в отношения с партнерами, так и в супружеские узы. Это благоприятный период для руководителей и управленцев, финансовое положение улучшается, успешно привлекаются средства на крупные проекты, сокращаются расходы.

Тельцы

Тельцы полагаются на свои силы, прибегнув к несвойственной им изобретательности и нестандартным решениям, умудряются повернуть обстоятельства выгодной стороной и вполне уверенно достигают желаемых целей. Возможные сопротивление и напряженность в семейных отношениях относительно легко нейтрализуются совместным благоустройством дома и решением бытовых вопросов. Для повышения значимости и популярности бизнес-проектов хороши рекламные мероприятия.

Близнецы

Близнецы пребывают в эпицентре событий и смогут многого добиться как в личных делах, так и на профессиональном поприще. Результативной деятельности способствуют и новые контакты, и получение нужной информации, и творческие задумки в принятии решений. Перед ними открывается россыпь возможностей, стоит только прислушаться к себе и выбрать желаемое, повышается эффективность рабочих процессов, производительность труда.

Раки

У Раков прекрасное время для радости и влюбленности в саму жизнь, праздничная атмосфера благоволит романтике отношений, творческим увлечениям, подаркам и торжествам, успех ожидает бизнес, связанный с красотой, рекламой, развлечениями – косметология, праздничное шоу, турпутевки в райские места. Также благоприятно профессиональное обучение, переквалификация, подготовка кадров.

Львы

Львам пора сменить пассивные настроения на активные шаги к успеху, следует проявить проницательность и спланировать дела на предстоящую неделю, пересмотреть распорядок дня, повысить его результативность и выбрать нужные ресурсы, чтобы позже не пришлось метаться из крайности в крайность. Полезные знакомства и поддержка семьи станут прекрасным дополнением в достижении финансового благополучия и душевного равновесия.

Девы

Девы наполнены деловой активностью и заботой о ближних, встречи, поездки, контакты заполняют дневное пространство, не оставляя времени на собственные желания и потребности. Простые решения и взвешенный выбор помогут обернуть обстоятельства в свою пользу, потребность в общении, обучении и тяга к новым знаниям способствуют приобретению новых навыков и расширению деловых связей. В супружеских парах, судя по гороскопу на 21-27 октября 2019 года, - гармония и взаимопонимание.

Весы

Весы проявят свои деловые качества, проанализируют действия и шаги, извлекая опыт из сложившихся ситуаций, смогут укрепить свои позиции, заручившись поддержкой влиятельных лиц или оказаться в нужное время в нужном месте. Время и деньги, уделенные семье и благоустройству дома, вернутся сторицей в виде комфорта, гармонии и выгодных приобретений. Возможно увеличение финансов благодаря профессиональному мастерству и навыкам.

Скорпионы

Скорпионы общительны, внимательны и неотразимы, их харизма зашкаливает, а манипуляторные способности позволяют обернуть ситуацию в свою пользу. Стремление к действию, проницательность и красноречие открывают горизонты возможностей и выгодных предложений. Много полезной информации, кладезь опыта из книг и контактов, деловые поездки и личностный рост способствуют карьерному продвижению и достижению целей.

Стрельцы

Стрельцы прописывают собственный сценарий развития событий, чем больше предпринято активности в разработке планов реализации желаемого и тщательней выверена стратегия действий, тем лучших результатов будет получено в дальнейшем. Наблюдается рост доходов благодаря удаленным подработкам и частным заказам, мудрость и жизненный опыт помогут справиться с любой ситуацией, а хорошая компания подарит праздник для души.

Козероги

Козерогам следует проявить осмотрительность и тактичность во избежание конфликтных ситуаций. Не все в окружении смогут оценить потенциал и организаторские способности, поэтому Козероги чётко расставят приоритеты и границы в личных отношениях, усиление интуиции и творческих способностей позволят выбрать из многовариантности решений самые продуктивные, а поддержка влиятельных людей благоприятно скажется на достижении желаемых целей.

Водолеи

Водолеи заняли наблюдательные позиции, размышляя и осознавая происходящие события. Сейчас не время для решительных действий и поспешных выводов, духовные практики, медитативные занятия цигуном или йогой, спокойствие уединения позволят восстановить силы и аккумулировать большой заряд энергии для последующих активных планов. В конце рабочей недели появится шанс проявить деловую хватку и повысить свое влияние в управленческой сфере.

Рыбы

Рыбам, согласно гороскопу на 21-27 октября 2019 года, придется рассчитывать на свои силы в реализации идей и планов, природная интуиция и психологически тонкие шаги позволят обойти подводные камни возникших проблем и добиться значительных результатов. Дар предвидения поможет выбрать себе окружение единомышленников, а дружеская поддержка укрепит почву под ногами и повысит авторитет. Обстоятельства и события складываются благоприятно без особых на то усилий.