100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой Богородицы

На Алтае завершилось празднование 100-летия изобретателя автомата Калашникова. Одним из мероприятий стало освящение храма на малой родине Михаила Тимофеевича в селе Курья.

Храм Знамения Пресвятой Богородицы построен в 1909 году, а в 1936 году был закрыт. После здание использовали как зернохранилище и Дом культуры. В 2012-м здание передали церкви, и с 2014 года в нем проводились масштабные работы по восстановлению.

Елена КалашниковаФото: Олег УКЛАДОВ

- В 2007 году, когда в здании был клуб, Михаил Тимофеевич выступал здесь перед односельчанами, - рассказала его дочь Елена Калашникова, которая принимала участие в юбилейных мероприятиях. - Если бы он сейчас был с нами, он бы и помолился, и принял участие в церковном торжестве. Думаю, что Михаил Тимофеевич, который будет здесь поминаем, будет с вами, будет вам опорой и поддержкой. Знайте, что он всегда гордился тем, что он из Алтайского края, из Курьи.

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

В храме будут совершаться все церковные таинства: крещение, покаяние, соборование, миропомазание, причащение и другие, сообщает сайт правительства Алтайского края.

Кстати, Калашников был глубоко верующим человеком и сильно переживал о том, что созданный им автомат лишал людей жизни. Незадолго до кончины он даже написал Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо, в котором признался, что его терзает душевная боль.

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ

Елена КалашниковаФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова: В Курье освятили храм Знамения Пресвятой БогородицыФото: Олег УКЛАДОВ