2019-02-06T14:54:27+03:00
Общество

100-летие со дня рождения Михаила Калашникова с размахом отметят на Алтае

Основные мероприятия пройдут с 23 по 25 октября
Анна СЕМИНА
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Юбилей Михаила КалашниковаЮбилей Михаила КалашниковаФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В 2019 году Алтайский край присоединится к празднованию 100-летия со дня рождения великого российского конструктора Михаила Калашникова.

Накануне в правительстве региона состоялось заседание оргкомитета, который утвердил план праздничных и памятных мероприятий в честь нашего известного земляка. Рабочую группу лично возглавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Помимо него в нее вошли руководители органов власти, Алтайской митрополии Русской Православной Церкви, администрации Курьинского района, а также представители учреждений культуры.

Выставка, конференция и богослужение

Все главные мероприятия пройдут в период с 23 по 25 октября. Задействованы будут как площадки Барнаула, так и малой родины Михаила Тимофеевича – села Курья.

Так 23 октября в Алтайском государственном краеведческом музее (г. Барнаул, улица Ползунова, 46) начнет работу выставка «Михаил Калашников. Человек мира». На ней будут представлены экспонаты из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

24 октября также в Барнауле стартует Всероссийская научно-практическая конференция «Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны». Она будет посвящена памяти Михаила Калашникова.

25 октября к мероприятию подключается село Курья. Здесь после продолжительной реставрации вновь откроется храм Знамения Пресвятой Богородицы и состоится первое богослужение. Кстати, Михаил Тимофеевич был глубоко верующим человеком и он очень сильно, особенно в последние годы, переживал о том, что автомат, создателем которого он является, лишал людей жизни. Незадолго до кончины Калашников даже написал Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо. Он признавался, что его терзает нестерпимая душевная боль.

Немногим позже в Мемориальном музее откроется интерактивный экспозиционный комплекс «Мир увлечений конструктора Калашникова». Здесь же пройдет заседание научного совета исторических и краеведческих музеев РФ «Мемориальные музеи и их место в сфере историко-культурной памяти и культурного туризма».

Отметим, что вековой юбилей со дня рождения великого отечественного конструктора будет отмечаться одновременно в нескольких регионах страны. Всероссийский оргкомитет возглавляет министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Наш регион в нем представит Виктор Томенко.

- Столетие Михаила Калашникова - это событие для всей страны. В 15 регионах в этом году пройдут самые разные мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея. Алтайский край как родина прославленного оружейника, настоящего гражданина, сына своей страны, конечно, будет реализовывать в этом году особый план мероприятий, - отметил губернатор.

Справка

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья. Он был 17-м ребенком в многодетной крестьянской семье. Всего же у его родителей было 19 детей, но выжило лишь восемь.

Михаил Тимофеевич с самого раннего детства интересовался техникой. В школе увлекался физикой, геометрией. Свое первое изобретение создал во время службы в армии. В 1941 годы был тяжело ранен и уже в госпитале загорелся идеей создать свой автомат. Несколько лет его работы проваливались на проверке, и только в 1947 году он представил тот самый автомат.

Много лет Калашников проработал на Ижевском машиностроительном заводе. Позже его переименовали в Концерн «Калашников».

Имеет звание: доктор технических наук, генерал-лейтенант.

Скончался 23 декабря 2013 года в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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