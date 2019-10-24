Впечатляющее видео: за пару дней до родов беременная решила постоять на голове

Фитнес-тренер из Барнаула Марина Маничева выложила у себя на страничке в Инстаграмме впечатляющее видео: на 40-ой неделе беременности она встала на голову.

«Это было за пару дней до родов. Не думала я, что смогу выполнить стойку на голове (в йоге это асан #ширшасана ), спустя 9 месяцев и с прибавкой в 5 кг. Но попробовать, ай как хотелось и – вуаля, смогла, правда, с трясущимися коленями!» - пишет Марина.

shu_marina Это была 40 неделя беременности, за пару дней до родов.

Видео просмотрели более 2 тысяч человек. В комментариях подписчики спортсменки пишут:

- Интересно, что думала доча в этот момент?

- Пора вылазить! – отвечает Марина

- Она думала - моя мать сумасшедшая! – комментирует другая подписчица.

Впрочем, фитнес-тренер уверена:

- Попробуйте заняться фитнесом, йогой, растяжной, танцами, начните бегать или хотя бы просто приседать дома и вы увидите, как с вашим телом меняется ваш внутренний мир.

Спустя пару дней после этого видео Марина родила прекрасную дочку. А сейчас уже продолжает заниматься спортом.

Кстати, во время беременности Марина Маничева делала уникальные фото своего растущего животика. Будущего малыша барнаульский тренер сравнивала с разными фруктами.

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Танцовщица и фитнес-тренер Марина Маничева выставляет в Инстаграме фотопроект, посвященный своей беременности. Каждый месяц она делает фото с тем или иным фруктом, который соответствует размеру ее срока (подробнее)