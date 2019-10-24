Барнаульские экстремалы: что будет, если ездить на зимней резине круглый год

Бывалые автомобилисты частенько спорят о том, нужно ли в принципе менять резину, или же можно ездить на зимней круглый год. Есть мнения и за, и против. Корреспондент «Комсомолки» нашел автовладельцев, которые практикуют такое экстремальное вождение.

«Зимой не гоняю»

В основном, причиной несвоевременной замены покрышек становится экономия – не нужно тратить около трех тысяч рублей в год на «переобувку», 12-15 тысяч рублей на комплект резины. Однако не зря появилась известная поговорка: «скупой платит дважды». Есть и обратная сторона – в итоге можно рассчитаться как целостностью автомобиля, так и собственным здоровьем и даже жизнью – настолько серьезной может оказаться авария.

- У меня полноприводный «субарь» (марка авто Subaru - прим. Авт), на нем я два года ездил на зимней резине с шипами и зимой не испытывал трудностей. Конечно, резина «убивалась» летом, шипов стало меньше, но выпали далеко не все. Все ухудшения управляемости, которые я почувствовал – стало сложнее тормозить, но зимой я не гоняю, - рассказывает автолюбитель Илья.

Действительно, полноприводные автомобили в снегу гребут сразу всеми колесами, они более устойчивы на дороге и имеют лучшую управляемость. Их не заносит в поворотах, как заднеприводные авто. По заверениям Ильи, он на убитой резине в зимнее время даже вытянул тросом отечественную Волгу из сугроба, причем без особых проблем.

В любом случае, передвигаться подобным образом опасно, это создает аварийную обстановку на дорогах и может стать причиной ДТП. При гололеде даже на новых зимних покрышках с шипами водители теряют контроль над автомобилем и становятся виновниками ДТП, что уж говорить об убитой резине.

Зимняя резинаФото: БОРЗОВ Денис

- Я ездила на своей «липучке» летом из экономии. Работа недалеко от дома, в другое время я практически не езжу. Я знала, что могу повредить резину, но, как выяснилось, она почти не пострадала этим летом. В следующем году я планирую «переобуваться», - рассказывает начинающий водитель Екатерина.

Мнение экспертов

Автоэксперты признают, что множество старых авто летом ездят на зимней резине, а потом на ней же «колесят» годами. Но владельцы таких машин в основном пожилые люди, у которых не хватает средств или желания что-либо менять. Таких водителей даже не останавливают инспекторы ГИБДД – они редко нарушают правила дорожного движения и скоростной режим.

- Ездить на такой резине очень опасно. Можно унести свою или чужую жизнь. В моей практике часто случались такие жесткие аварии, что волосы встают дыбом. И это на нормальной резине по сезону, на исправных автомобилях. Дорога – это поле боя, на нем нужно быть максимально вооруженным – то есть предупрежденным. А предупрежден ты тогда, когда учел все зависящие от тебя факторы безопасности. Так что я считаю, что менять резину жизненно необходимо, поберегите себя и своих близких, - пояснил владелец автомагазина Виктор Риттер.

Потрепанная зимняя резинаФото: БОРЗОВ Денис

Схожего мнения придерживается и шиномонтажник Андрей Самойлов.

- Резина бывает очень разной, важен и сам «рисунок» протектора, и условия хранения резины, и год выпуска, и многое другое. Не переобуваться категорически нельзя, даже небольшой гвоздь, попавший в покрышку, может привести к опрокидыванию автомобиля. Жаль, что у нас до сих пор нет штрафа за езду на резине не по сезону, - говорит специалист.

Штрафы за зимнюю резину летом

На первом этапе обсуждений в Государственной думе в 2014 году предлагали за езду летом на зимней резине установить штраф в размере 5000 рублей, но инициатива не нашла одобрения у депутатов. Далее сумма снижалась до 2000 рублей, но санкция так и не была принята.

Но фактически инспектор ГИБДД может оштрафовать вас за подобную езду. В 2019 году был введен штраф за езду летом на зимней резине по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ, то есть если вы летом выехали на зимних шинах с сильно изношенным протектором («лысые» шины), глубина которого меньше 4 мм, то штраф за «лысую резину» составит 500 рублей. При этом уточняется, что можно отделаться лишь предупреждением.

Читайте также:

Дорожники расплатятся за шины на моей машине

Корреспондент «Комсомолки» подала в суд на дорожников из-за двух пробитых в яме шин. Мировой суд Октябрьского района постановил, что надлежащим ответчиком по делу является дорожный комитет Барнаула. Но комитет с решением не согласился и подал апелляцию в Октябрьский районный суд. Тот оставил решение суда первой инстанции без изменения (подробнее)