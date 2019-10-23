2019-10-23T13:38:04+03:00
Общество

«Было очень жарко и нечем дышать»: в Барнауле сосед вытащил из горящего дома 83-летнюю женщину

Огонь охватил деревянный дом за считанные минуты, женщине не удалось бы спастись самостоятельно
Иван ОЛЕКСЮК
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Сгоревший домСгоревший домФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Барнаулец спас из огня 83-летнюю женщину. Пожар на улице Колёсная произошел 16 октября, но известно об этом стало только сейчас. Живущий по соседству Александр Колодежный увидел в окно зарево огня.

- Сказал супруге, чтоб звонила пожарным, а сам побежал к горящему дому. Огонь на тот момент уже вовсю разгорелся. Соседи, которые тоже вышли, говорили, что в доме никого не было. Смотрю, в окне промелькнул кто-то, оказалось, что бабушка всё же внутри. Стеклопакет с первого раза разбить не удалось, но в итоге получилось. Я перелез внутрь, подсадил хозяйку, мы вместе с соседом буквально вытолкнули её наружу. Жарко было очень, в доме было нечем дышать, но в такие минуты как-то не думаешь о себе, обо всём забываешь, - рассказал мужчина.

Александр Колодежный Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Александр КолодежныйФото: из личного архива героя(ев) публикации

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании кирпичного дома на двух хозяев поступило в 21.33. Вероятной причиной стало замыкание электропроводки.

- На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем, была угроза соседним строениям. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и за короткое время успел распространиться на площади около 100 квадратных метров, - сообщили спасатели. - К работе было привлечено девять единиц техники, 31 человек личного состава. Для ликвидации пожара потребовалось около часа.

По словам старшего дознавателя отделения по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Андрея Михеева, пожар начался со стороны выхода, и у человека, оставшегося внутри, шансов спастись практически не было.

Пожар в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в БарнаулеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Хорошо, что среди очевидцев происшествия нашёлся мужественный человек, который не побоялся и не прошел мимо. Самостоятельно из горящего дома пожилая женщина, которая вовремя не заметила огонь, точно бы не выбралась, - рассказал мужчина.

Кстати, спасший пенсионерку мужчина раньше был пожарным. До 2005 года он служил в пожарной части №23 при Моторном заводе. Потом часть расформировали, и мужчина ушел из МЧС. Тем не менее, этот опыт, видимо, и помог ему сориентироваться в трудной ситуации, действовать смело и решительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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