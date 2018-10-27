Сосед спас трех человек при пожаре на Алтае

27 Окт. 06:27 2018-10-27T12:31:47+03:00

Он разбудил спящих людей и помог им выбраться из горящего дома

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В алтайском селе Гусевка чуть было не погибли три человека. В доме находилась пожилая пара – 76-летняя женщина, ее 82-летний муж и внук-школьник. Накануне женщина готовила в летней кухне ужин, печь осталась непогашенной. Как начался пожар, пока не ясно, возможно из печи выпали угли, и деревянная постройка загорелась.

К счастью, сосед Анатолий Тырышканов около пяти часов утра вышел из дома и увидел горящую постройку. К тому времени огонь уже перекинулся на жилой дом и веранду – войти через дверь было уже нельзя.

- Я первым делом позвонил пожарным, потом схватил палку, начал стучать в окно, кричать, чтобы разбудить соседей. Но они к тому времени уже проснулись, внутри все было в дыму. Окно открыла бабушка. Я помог им выбраться из окна. Сложнее всего был с ее мужем – он инвалид колясочник, бывший узник концентрационного лагеря, сам не ходит. Мы все вместе помогли ему выбраться, - рассказывает мужчина.

Сгоревшая летняя кухня.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

По словам мужчины, пожарные приехали в считанные минуты, но для него время будто остановилось.

- Дом пылал. Потушить его своими силами было невозможно. Оставалось только ждать, - вспоминает Анатолий.

Пожарные справились с огнем за несколько минут. Конечно, пенсионеры сильно распереживались, им потребовалась помощь врачей, но все обошлось парой уколов. Их дом практически не пострадал – выгорела лишь крыша. Сейчас пожилые люди временно перебрались к дочке.

- Соседка еще бойкая женщина, уже заказала пиломатериал, будут восстанавливать крышу. Отстраивать заново придется лишь летнюю кухню, но это уже летом. Конечно, будем помогать пенсионерам, мы 25 лет бок о бок живем, совесть не позволит их одних оставить, - рассказал Анатолий.