Какие компенсации получат алтайские пчеловоды за погибших от химикатов пчел

В июле этого года в Алтайском крае стали массово гибнуть пчелы. Потери пасечников оценили в тысячи пчелосемей. По решению властей в регионе была создана рабочая группа, которая занялась выяснений причин мора насекомых. Как и ожидалось, полосатые были отравлены химикатами, которые использовали фермеры при обработке полей от вредителей. Накануне заместитель председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов заявил о том, что в бюджет края на следующий год будут заложены средства на возмещение ущерба пчеловодам.

Напомним, краевой закон «О пчеловодстве» предусматривает обязательное предупреждение пасечников о проведении обработки. Делается это заблаговременно, чтобы пчел успели изолировать, а именно - за три дня. Также, согласно нормативам, обработку можно проводить только ночью в безветренную погоду. Но закон все же нарушается, и не только в нашем регионе. В целом, от неправомерных действий сельхозпроизводителей только в этом году пострадали не менее 25 субъектов РФ.

Как ранее рассказывали в «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории», развитие растениеводства сейчас, к сожалению, невозможно без использования пестицидов: гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, десикантов, дефолиантов, различных подкормок и других химических веществ.

- Это применяется для получения хорошего урожая, чтобы болезни и вредители не уничтожали посевы, зерно, овощи и фрукты. Обработка производится наземным способом и с помощью авиации. Иногда эти обработки проводятся с нарушениями инструкции по использованию ядохимикатов. В ряде случаев не происходит оповещение о производимых работах, не учитываются погодные условия, используются токсичные вещества, которые наносят ущерб и вызывают гибель насекомых, - отметили в лаборатории.

Генеральный директор компании по борьбе с контрафактом Эдуард Федосов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что сейчас рынок гербицидов почти не контролируется. Сельхозпроизводителям выгоднее покупать дешевые действующие вещества из Китая, нежели качественные продукты, которые проходят соответствующие испытания. Кроме того, низкопробные вещества могут негативно влиять не только на насекомых, но и на человека.

Чтобы понимать масштабы трагедии лета-2019, стоит сказать, что в прошлом году край входил в тройку крупнейших производителей меда в России. ЧП поставило свежий урожай под угрозу, многие стали задаваться вопросом о качестве продукции. Пчеловоды из Красногорского района, например, назвали ситуацию терактом.

Всего на Алтае ущерб понесли более 30 пчеловодов из разных районов края. Где-то погибли отдельные пчелосемьи, а где-то и пасеки. Все начиналось с небольших судорог у насекомых, а заканчивалось тем, что они падали замертво.

Ущерб от гибели насекомых был рассчитан исходя из стоимости за одну погибшую пчелосемью - 3 621 рублей, на пострадавшую - 1810 рублей. На ближайшей сессии депутаты рассмотрят проект бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, в который заложат средства на компенсации.

- Планируется, что при его рассмотрении во втором чтении будут предусмотрены дополнительные финансовые средства по подпрограмме «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» для осуществления выплат алтайским пчеловодам, пострадавшим в результате гибели пчел, произошедшей, в основном, после обработки полей рапса агрохимикатами. На данном этапе пока рано говорить о суммах, но сам факт выплат уже предварительно согласован, - рассказал председатель аграрного комитета.

Также вице-спикер рассказал о том, как избежать повторения «пчелотеракта». Главная мера предосторожности – строгое соблюдение закона Алтайского края «О пчеловодстве».

- В свою очередь владельцы пасек обязаны осуществлять записи в похозяйственных книгах и иметь санитарно-эпидемиологические паспорта, а власти муниципальных образований организовать на местах создание и контроль кочевых карт. Важную роль играет выявление административных правонарушениях в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, осуществление которого возложено на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), - подчеркнул Серов.

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