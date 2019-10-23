Простите наш город… В Барнауле умер художник Альфред Фризен

22 октября умер известный алтайский художник Альфред Петрович Фризен.

- Это огромная утрата, - говорит художник Евгений Скурихин. - Фризен - человек, который смог посмотреть на внутренний космос. Чем священен взгляд ребенка? Тем, что он, как ангел, тем, что он чистый. Переворачивая пространство через космическую линзу, Альфред пытался эту физику таинства божественного предложить зрителям. Он с крыльями писал. Имея крылья, и паря над миром, над жизнью…

29 октября Альфреду Петровичу должно было исполниться 90. До своего юбилея он не дожил несколько дней. По словам родных и коллег, художник до этого жил предчувствием юбилейной выставки, а потом известие об ее отмене мастера подкосило…

Внук Михаил Степков рассказал, что два года назад специально устроился искусствоведом в выставочный зал музея «Город», чтобы порадовать своего любимого деда и самому сделать его выставку. Но этого не случилось, все выставки в этом зале отодвинули, объяснив это надвигающимся ремонтом. Как будто история повторилась - в юности Фризена отодвигали от выставок, так как он был из немецкой репрессированной семьи.

Внуку Михаилу до этого говорили, что выставка, возможно, будет в следующем году, как и правительственная награда. Ни того, ни другого Альфред Петрович не дождался. Простите наш город, художник…

Работа Альфреда ФризенаФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Из эссе искусствоведа Любови Норгелене:

«В юности Альфреда Фризена отодвигали от выставок, потому что он был из репрессированной немецкой семьи, высланной в Рубцовск. О выставках, признании, членстве в Союзе Художников тогда не могло быть и речи. Только с 1973 года этот уникальный художник становится участником краевых вернисажей, его узнают и в России, и за рубежом. Членом союза художников он стал только в 1990-м году. Причем тогда же профессиональный реалист решает смело окунуться авангард, удивляя неповторимостью, индивидуальностью. Талант, энергия, неустанность, доброжелательность, честность - это все об Альфреде Фризене».

Прощание с художником состоится 25 октября с 9.00 до 11.00 в ритуальном зале на ул. Аносова, 8. Выражаем искренние соболезнования родным и близким...

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