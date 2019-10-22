2019-10-22T13:54:22+03:00
Общество

Выставку Альфреда Фризена отменили перед его 90-летним юбилеем

Он жил предчувствием вернисажа – и это сильно подкосило художника
Марина КОЧНЕВА
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Альфред ФризенАльфред ФризенФото: Олег УКЛАДОВ
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29 октября известному барнаульскому художнику авангардисту Альфреду Фризену исполнится 90 лет. Родственники и знакомые - в тревоге. Альфред Петрович ослаб, не выходит из дома.

- До этого он жил предчувствием выставки, которая готовилась к его юбилею, - рассказывает внук Михаил Степкин. - Вернисаж должен был состояться как раз в октябре в выставочном зале музея «Город».

- Вы знаете, я ведь ради этой выставки два года назад пришел работать в выставочный зал этого музея, - признался внук. - Планировали выставить 200 картин разных лет… Хотелось обрадовать дорогого человека.

Произведения Альфреда Фризена Фото: Олег УКЛАДОВ

Произведения Альфреда ФризенаФото: Олег УКЛАДОВ

Никакого злого умысла

Но, увы, Альфреду Петровичу не повезло, как и многим другим художникам, чьи выставки планировались в этом зале.

- Никакого злого умысла. Просто с мая там решили сделать ремонт, выставки отменяются, а ремонта не происходит, - вздыхает Михаил.

Коллеги художника желают Альфреду Петровичу победить болезнь и слабость. Казалось бы, еще недавно этого интеллигентного человека с мягкой улыбкой и внимательным взглядом видели в выставочных залах. Язык не поворачивался назвать его стариком. Его картинами восхищались студенты, не веря, что автор 1929 года рождения.

Произведения Альфреда Фризена Фото: Олег УКЛАДОВ

Произведения Альфреда ФризенаФото: Олег УКЛАДОВ

«Главное, чтобы я чувствовал этот мир»

Кстати, когда Фризену было за восемьдесят, он сказал, что считает себя совсем юным художником.

«Я очень любознательный человек. Я люблю искусство во всех его проявлениях: будь то поэзия, картины или музыка. Главное, чтобы я чувствовал этот мир» - говорил он в одном из интервью.

И вот еще его слова: «Жизнь меняется, вместе с ней должен меняться и художник, его работы и его отношение к миру. Иначе он просто потухнет, станет не интересен окружающим и самому себе. Это мое правило, когда я беру кисти и краски в руки».

Произведения Альфреда Фризена Фото: Олег УКЛАДОВ

Произведения Альфреда ФризенаФото: Олег УКЛАДОВ

«Красивый, необыкновенный»

- Альфред Петрович Фризен - один из выдающихся художников в Барнауле, - говорит комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов. - Фризен - из ярких представителей нового искусства, не побоявшийся в семьдесят уйти из серьезных реалистов в авангардизм. Теперь он с ними рядышком - красивый, необыкновенный.

Искусство как дыхание

- Произведения Альфреда Фризена выделяются неповторимостью и индивидуальностью. На фоне реализма – слишком ярко, слишком самобытно, – восхищается искусствовед Любовь Норгелене. - Я бы назвала его произведения творчеством оптимиста, дарующим, прежде всего себе и зрителям, радость бытия. Любой из его портретов – восторг чувств, выраженный через открытые насыщенные цвета и образ. Своей энергией, неустанностью он поражает. Доброжелательность и честность, прежде всего, к себе и окружающему миру – отличительная черта характера. Добавить к перечисленному природную скромность в синтезе с независимостью. Искусство для Альфреда Фризена, как дыхание.

Произведения Альфреда Фризена Фото: Олег УКЛАДОВ

Произведения Альфреда ФризенаФото: Олег УКЛАДОВ

«Не верю, что нельзя найти зал»

Внуку художника сказали, что выставка может быть в следующем году, обещали также, что возможно Альфреду Петровичу после января придет правительственная грамота.

- Что значит в следующем году? Дорога ложка к обеду, - возмущаются друзья художника.

- Не верю, что нельзя найти зал, - говорит Вадим Климов. - Лично я в галерее ИЗО готов потеснить других авторов, выделить место для 20-30 работ, но для такого мощного человека, как Альфред Петрович, этого будет мало.

- Не верю, что в городе нельзя найти зал для этого случая, - уверена и Любовь Норгелене. - Такой уникальный художник, как Альфред Фризен, достоин самых лучших пространств для своих картин, самых восхищенных слов от горожан.

Произведения Альфреда Фризена Фото: Олег УКЛАДОВ

Произведения Альфреда ФризенаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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