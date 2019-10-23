Погорельцы без света: сколько еще барнаульцам придется ждать электричества

В воскресенье, 13 октября, в многоквартирном доме по адресу Георгия Исакова, 113 вспыхнула аварийная проводка. По словам жителей, ее не меняли со времен советской власти. Все бы ничего, но по решению суда Железнодорожного района Барнаула комитет по ЖКХ должен был провести плановый ремонт, включая замену проводки, однако это не было сделано вовремя, что и привело к пожару. Теперь десятки жителей дома живут без света, а купить проводку им предлагают за свой счет…

Со слезами на глазах

На подходе к злосчастному дому нас окружают местные жители, среди них – ветеран труда Мария Ватлина, она с трудом передвигается и едва ли может расслышать вопросы корреспондентов. От этого бабушка очень расстраивается и начинает обреченно плакать. Она смущенно отводит взгляд, но не жалуется, а рассказывает, как ходит к подруге в соседний дом, чтобы поставить телефон на зарядку и разогреть еду. В таком режиме женщина живет уже вторую неделю. И до сих пор вспоминает тот пожар:

- Открываю дверь, все в огне, очень сильно пахнет проводкой, дышать нечем, я испугалась и закрылась обратно, думала, все, но тут подоспели пожарные, - рассказывает жительница дома Мария.

В тот день многие стали паниковать, в пятиэтажке нет лифта, подъезд в дыму, идти приходилось на ощупь. Кто-то хватал, что попадалось под руку: документы, домашних животных, сбережения. На время тушения людям предлагали расположиться в ближайшей школе, но люди предпочли дождаться финала, чтобы самостоятельно оценить ущерб. Когда жильцы зашли в свои опустошенные квартиры без света и увидели подгоревшие входные двери, они, безусловно, расстроились. Морально еще никто не был готов к спорам и разбирательствам с администрацией города и управляющей компанией.

- У меня буквально телефон разрывался, звонили все: соседи, журналисты, родственники, и до сих пор звонят. Уже неделю идет вся эта волокита – сбор подписей, оформление коллективного заявления. Люди даже стали шутить, что у нас одна надежда – я, Надежда, - рассказывает жительница дома Надежда.

Сгоревший щиток и замененная дверьФото: БОРЗОВ Денис

«Сидеть и ждать, пока что-то загорится, нельзя»

Как объяснили представители комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, дом входил в региональную программу капитального ремонта на 2015-2025 годы. Именно эта хрущевка должна была ремонтироваться планово в 2022 году. Планам помешал внезапный пожар, который начал распространяться в подвале дома и пошел вверх по проводам.

- На встречах с жителями разъяснялось, что по решениям судов не предусмотрены работы по капремонту этажных щитов, которые выгорели в четвертом подъезде. Учтен только ремонт в техническом подвале, а также от ВРУ (вводно-распределительные устройства. - Прим. авт.) до электрощитовых. Поэтому, если бы даже город выполнил работы по капремонту, то те работы, которые требуются жителям для обеспечения коммунальной услуги, им пришлось бы выполнять самостоятельно. Несмотря на это проведена проверка и выписано предписание управляющей компании на обеспечение жильцам услуг электроснабжения, - рассказал главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Расщепкин.

Стоит упомянуть, что ранее жителям дома предлагали ремонтировать элетрощитки за свой счет, это обошлось бы в сумму 190 тыс. рублей на подъезд. Такой исход резко критикует представитель общественной организации.

Пострадавшие двери в подъездеФото: БОРЗОВ Денис

- Есть постановление пленума высшего арбитражного суда, согласно которому граждане не должны ремонтировать подъезд за свой счет. Есть еще интересный момент – на счете фонда капремонта дома находится 930 тысяч рублей, которые можно было бы использовать на восстановление проводки. Но ими нельзя воспользоваться, так как есть судебное решение, обязующее комитет ЖКХ провести работы. Замкнутый круг, получается, - рассказал глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

По словам Дениса Расщепкина, управляющая компания «Наш Барнаул» ранее предлагала жителям дома отремонтировать проводку по схеме 50/50, то есть разделить сумму ремонта пополам, но горожане отказались. Людей можно понять, ведь по решению суда комитет ЖКХ должен был осуществить ремонт в пятиэтажке, в том числе заменить проводку в подвале, где и «зародился» пожар. Не исключено, что в случае своевременной замены кабелей, существенных замен в электрощитках можно было бы избежать.

- Мы должны понимать, что надеяться только на решение суда и ждать капитального ремонта нельзя. Собственники совместно с УК должны обеспечить содержание имущества, которое находится в долевой собственности. Сегодня говорить о том, что все должны сидеть и ждать, пока что-то загорится или разрушится, нельзя, почему и выдано было предписание управляющей компании, чтобы проводились поддерживающие работы, которые обеспечат безопасные условия для граждан, - отметил Денис Расщепкин.

Сроки ремонта

Представитель комитета ЖКХ Барнаула рассказал о дальнейших экстренных работах по восстановлению электроснабжения, к сожалению, процесс может затянуться…

- Нужно заключить договоры, провести обследования, составить сметную документацию, этими договорными отношениями будет определен срок, что касается щитков – они там нестандартные, нужно будет заказывать изготовление. По заверениям управляющей компании, на все работы уйдет от недели до 10 дней, - пояснил Денис Расщепкин.

Копоть дошла до потолка подъездаФото: БОРЗОВ Денис

Стоит ли говорить, что в очередной раз из-за некачественного поддержания оборудования, максимального растяжения сроков капремонта, на который, к слову, у жителей подъезда на балансе имеется практически миллион рублей, пострадали люди. Жители дома вспоминают, как в прошлый раз проводку поменяли за три дня и сетуют, что из-за неторопливости и излишней бюрократии им придется выживать без света чуть ли не три недели.

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