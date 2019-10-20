Прививочная кампания против гриппа продолжается в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-20T10:36:15+03:00

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В Алтайском крае подвели промежуточные итоги прививочной кампании против гриппа. На данный момент прививки поставили более 23% населения региона.

По данным алтайского управления Роспотребнадзора, это 544,7 тысяч человек.

- Из них 378 тысяч взрослых и 166,6 тысяч детей, - отмечают в ведомстве.

По состоянию на 18 октября в рамках национального календаря профилактических прививок из федерального бюджета в край поступило 1,052 млн доз вакцины (85,2% от заявки). В целом же привить планируют более половины населения края.

Что касается уровня заболеваемости, то в края зарегистрировано 15,4 тысяч случаев ОРВИ, что на уровне среднемноголетних показателей. Среди обратившихся за рекомендациями медиков 72% - это дети в возрасте до 14 лет. При этом случаев гриппа нет. Закрытых на карантин школ и детских садов также не отмечается.

ИСТОЧНИК KP.RU