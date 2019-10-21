Дневник учительницы: Учу детей не приставать к родителям хотя бы час

Меня зовут Надежда Брылякова. В 36 лет я вдруг решила пойти работать в школу. Уже год как я - учитель начальных классов. Скажу честно, работа мне нравится. Правда, есть и свои трудности. О том, как живется простому барнаульскому учителю, я решила рассказывать в своем дневнике на страницах «Комсомолки».

Несу знания

Суббота, 19 октября. Пью утренний кофе, спрятавшись в окоп из тетрадей. У нас принято растягивать удовольствие от проверки тетрадей. Одну часть проверили в школе, другую бережно несем домой, крепко прижав к груди и озираясь по сторонам. И дело тут не в эффективности работника. Это традиция. Считай, философия.

У меня есть вместительный пластиковый пакет с котиком, в котором я частенько ношу снаряды по русскому, литературе и математике. Иногда приходится таскать торпеды по окружающему миру, которые имеют размер А4 и внушительный вес. Такой сумкой хорошо хулиганов воспитывать! Выхожу из школы с увесистым пакетом, несу знания. А завтра я узнаю, кто ими блеснул.

Чтобы дети всегда хорошо учились, нужна нехилая мотивация. Детей мотивирует успех. Если получилось у Пети решить задачу раньше Васи, то это расценивается Петей как успех. А Вася не огорчился, наоборот, обрадовался тому, что Петя решил задачу быстрее. Зато Вася решил задачу правильно. В итоге оба молодцы. Что в этом случае сделал учитель? Правильно, похвалил обоих, нашел положительные моменты и озвучил их. В итоге у детей не возникло взаимных обид и страха неудачи. Дети учатся быть успешными.

Мои золотые правила

В своей работе я руководствуюсь правилами, которые позволяют мне учить детей быть успешными не только в школе, но и в жизни. Вот мои самые любимые:

1. Ученик – это личность. Личность со своим вкусом, настроением, привычками (даже вредными). Если личность ест козявки или грызет ногти на уроке, я, как внимательный учитель, всегда предложу погрызть мои. Мне не жалко. А козявок, извини, нет. Но в следующий раз я постараюсь их раздобыть.

2. Все ученики разные по типу восприятия информации. Это визуалы, аудиалы и кинестетики. В начальной школе прекрасно развито визуальное и кинестетическое сенсорное восприятие (хорошо запоминают информацию, если посмотрят и потрогают). Аудиалов (воспринимают информацию на слух) всего 1,5%. Это с гулькино ухо. Следовательно, нет смысла орать на детей, чтобы от них чего-нибудь добиться. Они все равно не услышат, только напугаются. Так что не орите на детей ни в школе, ни дома. Это неэффективно и энергозатратно для обеих сторон.

3. Взаимное уважение. Я часто обращаюсь к детям на «вы». Всегда внимательно слушаю ответы детей, смотрю им в глаза, киваю и поощряю, вступаю в дискуссии. Так я выражаю свое уважение к ученику. Даже если ребенок накосячил, не спешу его отчитывать, тем более при всем классе. Мои дети знают, что плохих людей не бывает. Бывают отвратительные поступки, которые никому не идут.

4. Активная жизненная позиция и личный пример. Учитель должен разбираться в детских увлечениях, знать каждого мультяшного персонажа в лицо, уметь стрелять из рогатки, кататься вместе с детьми на лыжах, садиться на шпагат, ездить верхом на лошади, рассказать, как появляются черные дыры и сколько спутников у Юпитера. Особенно дети ценят умение учителя делать все это сразу. Сейчас все представили меня верхом на лошади на шпагате в лыжах и с телескопом. За таким учителем дети пойдут хоть на край света. Они обязательно начнут стремиться к знаниям. Я проверяла.

5. Общаться с детьми. Много общаться. Для этого можно использовать классные часы, перемены, различные мероприятия. Дети очень нуждаются в слушателе и не важно, первоклассник это или подросток. Они хотят быть понятыми и принятыми, ощутить участие и поддержку. Даже у маленькой личности в жизни бывает всякое. Общаться с детьми должны и родители. Я учу детей не приставать к родителям целый час, чтобы мама и папа успели отдохнуть после тяжелого трудового дня, наслаждаясь личным пространством. Но и вы, родители, в свою очередь, всегда находите время для детей, потому, что каждая история, каждый вопрос, поступающий от вашего ребенка - это единственное, что имеет значение. Мы все хотим, чтобы наши дети стали успешными. Но одного желания недостаточно, необходимо и действие.

Синдром картошки

Наконец, все тетради проверены, двоек нет, я довольна! Спасибо вам, мои золотые, что не подвели! А теперь можно немного отдохнуть – приготовить обед и заняться уборкой. Не удивляйтесь, учительницы, как и все женщины России, очень любят так отдыхать. Правда, у педагогов, ближе к концу четверти, развивается синдром картошки - постоянно хочется лежать в затененном углу и генерировать идеи, которые, непременно, сделают всех успешными. Вместе мы – сила! Я часто говорю своему классу: «Мы волшебники!» А настоящему волшебнику все по плечу, даже учеба.

Продолжение следует.

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