2019-10-14T18:20:34+03:00
Общество

Дневник учительницы. Дети – как сканеры: если опозоришься перед ними, потеряешь авторитет

«Комсомолка» публикует дневник барнаульской учительницы начальных классов
Надежда БРЫЛЯКОВА
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Надежда БрыляковаНадежда БрыляковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Меня зовут Надежда Брылякова. В 36 лет я вдруг решила пойти работать в школу. Уже год как я - учитель начальных классов. Скажу честно, работа мне нравится. Правда, есть и свои трудности. О том, как живется простому барнаульскому учителю, я решила рассказывать в своем дневнике на страницах «Комсомолки».

Сначала о том, как я стала учительницей. Понедельник, на часах 9.30. Сижу в кресле, жую яблоко, трясу тапочкой… Ребенок пошел в первый класс, появилось немного свободного времени, которое можно потратить на праздное безделие. Откуда у меня, неисправимого трудоголика, появилось свободное время? Все очень банально. Мне пришлось взять перерыв в трудовой деятельности, чтобы обеспечить своей дочке-первокласснице максимально комфортные условия для адаптации в школе.

Мы-то в свое время, заботились о себе сами, у нас было настоящее детство: друзья, прогулки, рогатки и синяки, бездомные котята и щенки, о которых мы по очереди заботились. А современный мир гласит: «Ой, все!» - туда не ходи, холодный воздух не глотай, отойди от этого мальчика, вдруг у него ветрянка, а этого котенка вообще не трогай. Мы выращиваем кибердетей в кибермире. Мы сами неосознанно, а может, и осознанно, отрываем их от реальности, запрещаем дружить, сострадать, помогать. А через десять лет обвиняем их в равнодушии. У нас принято до хрипоты горланить о волонтерстве, толерантности, альтруизме… А на деле? Не учи ребенка, если сам не умеешь.

Бытует мнение, что не стоит воспитывать детей, потому что они все равно будут похожи на вас. Не трудно догадаться, что в первую очередь нужно воспитывать себя. Мой внутренний монолог прервал телефонный звонок. Я встала с кресла, уронила остатки яблока, благополучно на них наступила (да в кого же у меня дочь такая неуклюжая!) и взяла телефон:

Надежда Брылякова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Надежда БрыляковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Слушаю.

- Здравствуйте, Надежда Александровна.

- Добрый день, Инна Петровна (это была учительница дочки).

- У нас скоро День учителя, а вы, насколько мне известно, хорошо рисуете. Нарисуйте, пожалуйста, стенгазету для класса.

- Хорошо.

В этот же день я нарисовала стенгазету и принесла ее учителю. Как-то хитро она на меня посмотрела, но я не придала этому значения. Кто знает этих учителей, может, это профессиональный нервный тик. Так состоялось мое первое сотрудничество со школой. Много разной работы я сделала за этот год:

- Стенгазета?

- Я!

- Организация праздника?

- Я!

- Кто хочет в родительский комитет?

- Я!

Только мясокомбината и песчаного карьера не предлагали! Однажды после очередного родительского собрания Инна Петровна спросила меня, почему я до сих пор не в школе. Ведь у меня детство играет в искательнице приключений, мне обязательно надо идти в педагогику. Да, я понимаю, что все при мне: и педагогическая вышка есть, и харизма, и детей люблю. Позже я поняла, почему учительница тогда так хитро на меня смотрела.

И задумалась я над словами Инны Петровны. С одной стороны, это очень удобно быть с ребенком в школе, да еще и зарплату получать! С другой стороны, это нереальная ответственность и реальное соответствие, ведь после окончания университета я работала в другой отрасли, связанной с педагогикой лишь отчасти. Передо мной замаячила карьера педагога. Семья встретила такую новость со смехом и улюлюканьем: «Училка, блин!» Позже они будут говорить: «Подскажи, как правильно, ты же училка!» Вывод: кто бросает мне вызов, всегда проигрывает.

Надежда Брылякова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Надежда БрыляковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

И вот, этот день настал. 1 сентября 2018 года я пришла в первый класс. Я – учитель. Я царь и бог! Мне дали шанс вырастить из этих малышей политиков, директоров, экономистов, юристов и просто добрых и социально ответственных людей! Я осознавала возложенную на меня ответственность и была к этому готова. Ответственность всегда будет мозолить мои хрупкие учительские плечи. Впервые за долгое время я почувствовала себя рыбой в воде. Золотой рыбой. Где там мой старик с неводом? Конечно, я не язь, но мечтаю, чтобы мной так же неистово восхищались. А стариком окажется директор школы. Она еще не подозревает, что золотые рыбы умеют перекусывать сеть и ни за что не попадутся в руки-загребуки. Но это совсем другая история.

Подходит к концу моя первая учебная неделя. Да, да, учебная. Учитель – вечный ученик. Самообразование и саморазвитие никто не отменял. Строго между нами: с тупым учителем детям неинтересно. Они сканируют и проверяют меня каждый день. Опозоришься разок-другой, и потеряешь авторитет. Мне достались чрезвычайно способные и умные дети, поэтому падать лицом в грязь перед ними, даже раз в четверть, не получится. Надо учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий вождь пролетариата.

На выходных я размышляла о том, что в школах работают удивительные люди, простые и одновременно сложные, яркие, как солнце! Вспомнились строки Маяковского: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» Стало так очевидно, что звезды – это наши дети. И не плевочки, а жемчужины. И нужны они нашей любимой стране! А зажигает их скромный и верный слуга – учитель.

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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