Караоке может быть искусством!

Украсьте ваше мероприятие, сделайте его необычным, превратите в настоящий музыкальный карнавал вместе с мастерами своего дела - ребятами шоу-команды «На волне»!

Топовый проект шоу - команда "НА ВОЛНЕ" (профессиональное выездное караоке). Это новый формат Вашего праздника! Теперь караоке может быть не только в специализированном месте, а в любом клубе, баре, ресторане, загородном доме, или на любой другой открытой площадке.

«На волне» — готовы оказаться в любом доступном месте с профессиональным оборудованием и зажигательными ведущими бэк-вокалистами. Нет скуке и печали — вместе с караоке «На волне»! Караоке — это идеальное решение для любого торжества, будь то корпоративная вечеринка, свадьба, день рождения, мальчишник или девичник, детский праздник, встреча друзей за городом на коттедже или на базе отдыха!

Шоу-команда "На Волне" новый уровень качества звучания 2018 (выездное караоке).

История

Выездное караоке «На волне» — сплоченная шоу-команда, которая динамично развивается в сфере развлекательных услуг городов Сибири.

Слаженная работа, абсолютная мобильность, независимость в технических средствах и, конечно, высокий уровень мастерства — вот главные отличительные характеристики команды «На волне».

Изначально идея компании была в предоставлении профессионального оборудования на прокат в 2015 году. Но, добавив творческую идею, ребята придумали именно организовывать караоке, ведь любое сколь угодно дорогое оборудование, всего лишь набор железок и проводов, если им не управляют профессионалы своего дела, влюбленные в него каждой своей клеткой.

Таким образом, появление в команде двух ярких и талантливых девчонок, оказалось естественным и логичным развитием проекта, в котором каждый из ее членов обрел свое место и значение.

Всегда «На волне»

Данная услуга «караоке на выезд» для нашего региона новая и мало кто знает о такой возможности. Итак, что же представляет из себя праздник вместе с шоу-командой «На волне»?! Это разноплановость проведения мероприятий, от официального стиля до вечеринки «без галстуков». Это душевная атмосфера и дружественная обстановка. Это неповторимый стиль и формат праздника, на котором главные персонажи вечеринки - это гости. При этом мероприятия с командой «На Волне» протекают абсолютно не навязчиво и в свободной для фантазии форме, комфортной на всех участников. В арсенале команды множество конкурсов и активностей, которые объединят и создадут атмосферу творческого вовлечения во всех возможных вариациях. Команду объединяет бесконечная любовь к музыке, позитивная энергетика и огромное удовольствие от каждого выступления, а каждое новое событие - это неоценимый опыт накопленный с годами на множестве различных мероприятий. Число самых ярких из них давно перевалило за сотню.

Девиз ребят - «Караоке может быть искусством!»

Команда караоке «На волне» — команда музыкантов, которые просто не могут представить себе лучшие моменты своей жизни без музыки.

Команда

Девиз ребят - «Караоке может быть искусством!»Фото: фото предоставлено компанией.

Легендарная команда, которая объездила с гастролями всю Сибирь, Алтайский край, Горный Алтай и не только, ребята на высоком уровне работают с публикой, организовывая мероприятия под ключ.

Две бэк-вокалистки и ведущие Ксения Гамеева и Татьяна Асеева — молодые и талантливые, с шикарными голосами и прекрасной внешностью девушки, раскачают любую публику за несколько минут.

Мужской бэк-вокал Виталий Романкевич растопит лёд в сердцах всех красоток своим утончённым тембром голоса.

Rap или R'N'B вечеринка? Это по силам магистра речитатива, который лучше любого артиста в России делает невероятные вещи в микрофон, его имя Андрей Кастравой. Озвучивает всё диджей и профессиональный звукорежиссер Anton Rocks, человек который известен на всю Сибирь своим эксклюзивным звучанием, кстати, он интеллигентный эстет, музыкальный психолог и отец проекта «На Волне». В совокупности эти ребята мощно,шумно и весело «бомбят», постоянно открывая для себя новые горизонты для творчества и работы!

Команда сотрудничает с крупнейшими топовыми организаторами Барнаула и Алтайского края, является частыми гостями множества лучших Барнаульских заведений, а также экс - резидентами лучших в городе караоке клубов, таких как «Луна», «XXXX» и действующими резидентами караоке «Jackson» и « Enigma».

Уже три года подряд на масштабных городских мероприятиях, команда презентует авторский проект «Народное караоке». Он представляет собой выступление людей на открытых больших площадках, где выйти на сцену и спеть перед многотысячной публикой может каждый.

Караоке «На Волне» - это вечеринки в любой точке Сибири! Мы можем быть где угодно!

Будь с нами на одной волне!

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