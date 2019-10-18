Профессия врача – это призвание

17 октября в концертном зале «Сибирь» прошел концерт «АГМУ – 65 лет!», завершивший цикл праздничных мероприятий, посвященных юбилею Алтайского медицинского университета. В торжестве принял участие коллектив вуза – профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты, ординаторы, аспиранты, научные работники.

Почетными гостями юбилейного праздника стали депутаты Госдумы РФ, АКЗС, представители Правительства Алтайского края, региональных министерств здравоохранения, образования и науки, спорта, администраций районов и города Барнаула, делегации из соседних регионов – Республики Тыва, медицинских вузов Сибири и вузов Алтайского края, почетные профессора, члены ученого совета АГМУ, главные врачи медицинских организаций, выпускники разных лет, партнеры вуза.

АГМУ торжественно отпраздновал 65-летие со дня основания вузаФото: предоставлено пресс-службой

На первом этаже концертного зала была организована фотовыставка, отражающая жизнь вуза в историческом аспекте и современные реалии.

В зоне «Кухни народов мира» гостей праздника угощали национальными блюдами студенты АГМУ из Индии, Нигерии, арабских стран, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также республик Тыва и Алтай.

АГМУ торжественно отпраздновал 65-летие со дня основания вузаФото: предоставлено пресс-службой

Торжественная часть мероприятия началась с клятвы врача. Со сцены прозвучали основные вехи развития вуза за 65-летнюю историю, заложенные ранее и новые традиции, названы имена ректоров вуза, ученых, составляющих сегодня особую гордость университета. За свою историю вуз выпустил 35 тысяч врачей, из них 32 тысячи – для Алтайского края.

Зрелищным моментом праздника стало вручение и. о. ректора АГМУ Игорем Салдан мантий вновь принятым почетным профессорам университета: Николаю Герасименко, Владимиру Гранитову, Владимиру Кожевникову, Александру Лазареву, Александру Неймарку, Владимиру Оскреткову и дочери Владимира Янковского Татьяне Казанцевой.

Торжественную часть праздника продолжили выступления почетных гостей с вручением наград федерального, регионального и муниципального уровня профессорам, преподавателям и сотрудникам АГМУ.

АГМУ торжественно отпраздновал 65-летие со дня основания вузаФото: предоставлено пресс-службой

Завершил череду поздравлений и. о. ректора АГМУ Игорь Салдан: «Мы постарались сделать достойный праздник для нашего родного Алтайского медицинского университета. Очень важно, чтобы студенты знали историю вуза, которую делали наши учителя и делаете вы. Уверен, ваши ученики будут достойны своих учителей. Горжусь нашим высокопрофессиональным, талантливым коллективом, нашими выпускниками. Благодарю уважаемых гостей, которые нашли возможность прийти на наш юбилей. Желаю процветания родному университету. С праздником!»

Финальными аккордами торжества стала клятва родному вузу и исполнение гимна АГМУ.