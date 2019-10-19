2019-10-19T08:56:26+03:00
Общество

На Алтае 33 населенных пункта остались без света

Ремонтники пытаются восстановить электроснабжение в Солонешенском районе
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото ПАО «ФСК ЕЭС»Фото ПАО «ФСК ЕЭС»
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В Солонешенском районе 33 населенных пункта остались без света – предположительной причиной стал выход из строя оборудования. В результате без электроснабжения остались 8,8 тыс. жителей и 26 социально значимых объектов.

Отключение произошло в субботу, 19 октября, в 8.32. Над устранением аварии работают пять бригад - 17 специалистов, в их распоряжении шесть единиц техники.

- Уже нашли место, из-за которого произошел перебой с подачей электроснабжения. Ремонтники устраняют аварию. Что произошло пока не ясно, но это не из-за погоды точно. Скорее всего, вышел из строя изолятор, позднее специалисты назовут точную причину. Мы пока на своих генераторах – в больнице есть вода, топим, - рассказал глава Солонешенского района Виктор Горбачев.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, под отключение попали также семь котельных, четыре из них уже подключены к стационарным дизельным электростанциям, оставшиеся подключат в течение нескольких часов. С этой целью из Белокурихи уже направлены дополнительные дизельные электростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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