На Алтае 33 населенных пункта остались без света

В Солонешенском районе 33 населенных пункта остались без света – предположительной причиной стал выход из строя оборудования. В результате без электроснабжения остались 8,8 тыс. жителей и 26 социально значимых объектов.

Отключение произошло в субботу, 19 октября, в 8.32. Над устранением аварии работают пять бригад - 17 специалистов, в их распоряжении шесть единиц техники.

- Уже нашли место, из-за которого произошел перебой с подачей электроснабжения. Ремонтники устраняют аварию. Что произошло пока не ясно, но это не из-за погоды точно. Скорее всего, вышел из строя изолятор, позднее специалисты назовут точную причину. Мы пока на своих генераторах – в больнице есть вода, топим, - рассказал глава Солонешенского района Виктор Горбачев.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, под отключение попали также семь котельных, четыре из них уже подключены к стационарным дизельным электростанциям, оставшиеся подключат в течение нескольких часов. С этой целью из Белокурихи уже направлены дополнительные дизельные электростанции.