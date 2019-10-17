«О! А ты еще не умерла?!»: как с раком груди борются врачи и пациенты

В Алтайском крае, как и в целом в России, рак груди занимает первое место среди женских онкопатологий. В 2018 году такой диагноз был поставлен 1238 жительницам региона.

Жительница Барнаула Инна Проценко – одна из тех, кто уже прошел этот путь. В эфире радио «Комсомольская правда-Барнаул» (106,8 FM) она поделилась личным опытом борьбы с тяжелым заболеванием. А маммолог Алтайского краевого онкологического диспансера Наталья Плохатнюк рассказала, какие методы и средства лечения рака груди есть в арсенале онкологов сегодня.

Мы публикуем самые интересные фрагменты беседы.

Инна Проценко (слева) и Наталья Плохатнюк (посередине) в эфире радио "КП"-Барнаул"Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Дарьин дар

Инна Проценко:

- Я всегда верила, что организм обязательно подаст человеку сигнал, если с ним что-то пойдет не так. Важно не отмахиваться от этих звоночков, надо себя слышать и чувствовать. Осенью 2016 года я начала замечать, что у меня тянет грудь, я чувствую боль, когда на нее ложусь, стало простреливать спину, выросла какая-то странная крошечная шишечка – ничего этого раньше не было. Но самое главное – появилась животная тревога. Я, что называется, нутром чувствовала: что-то здесь не так.

Я прошла шесть (!) разных УЗИ прежде, чем врач, наконец, направил меня на биопсию. Собственно, она-то и подтвердила все мои страхи и опасения. Сокровенное «у вас рак» пришлось услышать и мне, как и тысячам женщин в нашей стране.

Как таковой паники у меня не было. По профессии я финансист и привыкла мыслить четкими алгоритмами. Я поняла, что мне нужен человек, который смог преодолеть такую же беду, как моя. Таким ангелом-хранителем и наставником для меня стала российская писательница, автор популярных детективов Дарья Донцова. Диагноз рак груди ей поставили еще в 1998 году. Я написала ей в Инстаграм, даже не надеясь особо, что такой известный человек мне ответит. Она откликнулась буквально через несколько секунд – я даже чая не успела себе налить. Я услышала в трубку ее тоненькое «Инночка, привет!» и потерялась…

… Дарья подарила мне уверенность. Ее советы я тогда и сейчас - а мы с ней до сих пор поддерживаем отношения - записываю в отдельную тетрадку.

«Идешь в церковь, разговариваешь с батюшкой, исповедуешься, причащаешься, ревешь ТАМ, а не дома – дома родным нужны не сопли, а красивая, сильная, любимая, уверенная в себе жена и мама. Тебе нужен мощный стимул в жизни, у тебя просто нет другого выхода. И найди своего врача, которому ты будешь доверять, как самой себе. Просто посмотри в глаза доктору, ты сразу поймешь, пойдет ли он вместе с тобой к одной цели. Не зависай в интернете, не читай весь этот ужас, не слушай разговоров в больничных очередях, никому и ничему не давай затянуть тебя в это болото!», - наставляла она меня.

А еще она сказала: «Готовься – год будет тяжелый. Ты столкнешься со многими «дикими» вещами. Кто-то начнет тебя избегать, кто-то при встрече будет говорить «О! А ты разве еще не умерла?!» Это нормально. Такой вот «побочный эффект» онкологии».

УЗИ или маммография?

Наталья ПлохатнюкФото: Алтайский онкологический диспансер

Наталья Плохатнюк:

- Женщина самостоятельно может обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров. Собираясь на работу перед зеркалом, также придирчиво и критично осматривайте свою грудь, как и макияж на лице. Обращайте внимание на любые изменения. Все, чего не было раньше, должно настораживать. Нарушения симметричности молочных желез, когда одна грудь стала заметно больше другой. Покраснения, втяжения кожи, отечность, симптом лимонной корочки – локально или по всей молочной железе. Покраснение или утолщение, самопроизвольные выделения из соска.

А вот боль – это не симптом при раке молочной железы. На начальных стадиях грудь не болит почти никогда. Боли появляются гораздо позже, когда наличие патологии очевидно и налицо все другие симптомы.

Где лечиться: дома или за границей

Инна Проценко:

- Когда это все со мной случилось, я спросила у Дарьи (Донцовой – прим. ред.), куда мне ехать лечиться. Она мне ответила: «Не надо никуда ехать, собирать деньги, продавать имущество – не глупи! У вас на Алтае замечательный онкологический диспансер, филиал московского онкологического центра им. Блохина. Конечно, бывают нюансы, как и везде, человеческий фактор никто не отменял. Но у вас работают очень сильные врачи, которые постоянно проходят квалификацию в лучших клиниках страны. Я сама не искала никаких заграничных врачей, лечилась в простой московской больнице №62».

Удалять нельзя оставить

Наталья Плохатнюк:

- Сейчас основная тактика хирурга – сохранить женщине грудь всегда, когда это возможно. Здесь все зависит от стадии процесса. При 1 или 2 стадии, если размеры груди и опухоли позволяют, врачи проводят органосохраняющие операции или выполняют одномоментную онкопластику, то есть за одну операцию и опухоль удаляют, и грудь восстанавливают с помощью имплантов. Это все делается и у нас в крае, причем, подобное лечение никак не ухудшает прогноз заболевания.

Иногда, если подобные методики невозможно выполнить на первом этапе, женщине проводят предоперационные курсы химиотерапии и, когда опухоль уменьшится, органосохраняющая операция становится возможной.

Страх, я тебя не боюсь!

Инна Проценко:

Инна ПроценкоФото: Юлия КОРЧАГИНА

- Страх будет обязательно. Вам не избавиться от него навсегда. Время от времени он будет накатывать, назойливо напоминая о болезни. Это нормально, и это проходит.

Онкология это точно такое же хроническое заболевание, как гипертония, сахарный диабет - такой же процент рисков. Это только кажется, что рак – это конец, неминуемая смерть. Я только когда сама столкнулась с этим, поняла, как много вокруг женщин, которые прошли лечение и прекрасно живут. У меня появилась куча знакомых девчонок, мы постоянно созваниваемся, переписываемся, делимся опытом.

В наше время все лечится, главное вовремя поймать. Да, будет непросто. После операции я не могла поднять руку выше пояса – каждый день вставала к стене и по сантиметру тянула все выше и выше. А когда после химии у меня утром все волосы на подушке остались: я – тут, а они – там?! Но зато я была лучшей свинкой Пеппой в мире: надевала вязаную шапочку на лысую голову и играла с сыном в любимых героев.

У меня была мысль: наши деды прошли войну, голод, такой ад – значит, и я смогу. Стиснул зубы и пошел! Это была моя личная война, и я использовала в ней все средства. А если ничего не делать, само ничего и не придет.

Мне очень помогает книга Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить». Это ее личный опыт борьбы с раком груди. Я рекомендую прочитать ее всем, а не только тем, кого, так или иначе, коснулась онкология. Это настоящая инструкция по применению в вопросе «как не дать раку тебя победить» - берешь готовые рецепты и действуешь. В ней можно сделать закладки на ключевых местах - у каждого они будут свои – и когда вас снова накроет страх, просто откройте и перечитайте эти строки.

Так может выглядеть рак молочной железыФото: Алтайский онкологический диспансер

О гормонах и грудном вскармливании

Наталья Плохатнюк:

- Кормление грудью снижает риск возникновение рака молочной железы, этот фактор защиты женщинам подарила сама природа. Конечно, во всем нужно знать меру. Некоторые кормят детей грудью до 2 – 3 лет. Это уже совершенно ни к чему, в этом возрасте ребенок должен полностью самостоятельно питаться. Но до года покормить грудью нужно постараться.

О брошенных женщинах

Наталья Плохатнюк:

- Часто пациентки рассказывают, что мужья, узнав их диагноз, уходят из семьи. Иногда женщины теряются, буквально пропадают со своим заболеванием и приходят к нам уже в запущенных стадиях. А есть настоящие героини, я просто поражаюсь их силе духа! Они закрывают эту страницу и идут дальше, создают новые семьи, рожают детей. У меня была пациентка: ей вырезали грудь, муж ушел, но она не отчаялась, снова вышла замуж, родила двойняшек и выкормила их единственной оставшейся грудью. Женщине все под силу, нужно только захотеть!

Сколько живут с раком груди?

Конечно, в начальных стадиях рак груди лечится лучше. Сейчас появилось много новых препаратов, в том числе таргетных, гормональных и иммунологических, и они доступны пациенткам нашего диспансера. Но поймите, никто никогда не возьмет на себя роль пророка в вопросе онкологии. Бывает, что пациентки с абсолютно идентичной гистологией опухоли живут по разному: у одной безрецидивный период протекает 10, 20, 30 лет, а у другой рецидив может случиться через 1 – 2 года. Почему так, никто достоверно не знает.

Что такое хорошо и что такое плохо

Инна Проценко:

- Болезнь дала мне возможность понять, что главное в жизни не деньги, карьера, успех, а любовь, забота и взаимопонимание. Перед моей поездкой в Москву на съемки передачи «Прямой эфир», посвященной юбилею Дарьи Донцовой, нас приезжал сюда снимать корреспондент в «полевых условиях». Я ему в интервью сказала: «Вы не представляете, что значит просто жить! Это настолько вкусно, ярко, красиво!». И представляете, он заплакал.

Мы все в глубине души чувствуем, что в ежедневной суете забываем о чем-то главном, но по-настоящему это способны понять и оценить только те, кто побывал на грани.

Я сейчас просто живу и наслаждаюсь каждым днем, какими-то очень обычными вещами, как например, шуршание осенних листьев под ногами. Работаю, читаю любимые книги, встречаюсь с друзьями, с удовольствием наблюдаю, как растет мой сын. Как поется в песне - «так же как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, как все, счастья себе прошу».

Любите себя ради тех людей, которые живут рядом с вами, чувствуйте себя, радуйтесь жизни и благодарите Бога за каждый прожитый день!

inna.procenko Осеннее богатство

Звонок слушателей

- Меня зовут Наталья, мне 40 лет. На УЗИ нашли 3 узелка, сказали, не нужно ничего делать, просто наблюдать. Правильно ли это?

Наталья Плохатнюк:

- Абсолютно любые образования в молочной железе подлежат биопсии! В онкологии очень много нюансов. Единственный способ получить достоверный результат – это гистологическое исследование биологического материала, взятого из образования. Обратитесь в первичный онкологический кабинет в своей поликлинике. Если там нет онколога, то через гинеколога возьмите направление на консультацию к онкомаммологу для дообследования.

Вообще, методом скрининга молочной железы является маммография, но ее проводят после 35 -40 лет. УЗИ чаще выполняют молодым женщинам, потому что у них преобладает железистая ткань, на маммографии на ее фоне практически нереально что-то увидеть. После 40 лет количество железистой ткани уменьшается, и рентгенографические снимки просматриваются лучше.

Молодая женщина должна проходить УЗИ раз в год. Если есть что-то, за чем нужно понаблюдать в динамике, врач назначает ей обследования немножко чаще. Что касается маммографии, то в норме ее проходят раз в 2 года. Но опять же в отдельных случаях доктор может направлять на обследование ежегодно. Слишком часто тоже не стоит, ведь этот метод исследования несет дополнительную лучевую нагрузку.

- Подскажите, провоцирует ли прием гормональных препаратов рак груди. Я уже больше 12 лет принимаю гормоны щитовидной железы, длительно пью противозачаточные таблетки. Гинекологи говорят, что не вредно, а в интернете написано совершенно другое. Кому верить?

Наталья Плохатнюк:

- По данным клинических исследований, гормональные препараты создают определенный риск развития рака груди. Поэтому их нужно принимать под постоянным контролем врача и регулярно проходить обследование. Если никаких отклонений в гормональном фоне не появляется, то прием таких препаратов не противопоказан даже длительное время.

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