Что и как едят врачи, чтобы не болеть?

Здоровье и все проблемы, связанные с ним, мы привыкли доверять докторам. С высоты своего медицинского авторитета они рассказывают нам, как нужно жить, чтобы меньше болеть. А какие секреты, позволяющие избежать болячек, есть у них самих, и насколько ревностно они их придерживаются?

Взять хотя бы питание – один из основных факторов, влияющих на здоровье, хорошее самочувствие и настроение человека. Во Всемирный день здорового питания секретами правильного рациона и любимыми рецептами делятся врачи Алтайского краевого онкологического диспансера.

Ольга Лучинина, врач-радиотерапевт:

Ольга Лучинина, врач-радиотерапевтФото: Алтайский онкологический диспансер

- Мой секрет - питьевой режим. Он включает в себя чистую питьевую воду. Соки, чай, кофе, газированные напитки сюда не относятся. Рекомендуемые два литра в день - это не совсем правильно. Суточная норма воды должна рассчитываться индивидуально, с учетом возраста, веса, наличия регулярных спортивных тренировок. Особенно важно составлять питьевой режим под контролем врачей людям с различными хроническими заболеваниями. В некоторых случаях, например, при сердечнососудистых патологиях, излишек жидкости может быть попросту опасен.

Свой день я начинаю с двух стаканов теплой воды – эта простая мера «заводит» весь обмен веществ с утра. Через полчаса можно завтракать. Далее я оставшуюся норму делю на «до» и «после» обеда. Я уже привыкла пить необходимое число стаканов в эти промежутки, и не забываю это делать, а тем, кто только начинает, помогут разные программки-напоминалки на телефоне. Приемы пищи я не запиваю – ни к чему растягивать желудок, воду пью примерно через час после еды. Вечером количество воды также нужно сократить примерно за 2 - 3 часа до сна, чтобы не было отеков.

Еще очень важно не путать чувство голода с чувством жажды. Когда вам кажется, что вы хотите есть, выпейте стакан воды. Если через 15 минут ощущение голода не пройдет, то это истинный голод.

Питьевой режим - это очень простой и доступный способ поддерживать свой организм в тонусе. Попробуйте сами. Вы очень скоро увидите улучшения со стороны кожи, кишечника, будете чувствовать себя бодрее, легче вставать по утрам, вообще станет легче жить.

Рецепт здорового утра «Творожно-банановая запеканка с овсяными хлопьями»

- Люблю это блюдо за то, что оно содержит как простые, так и сложные углеводы, то есть насыщает вас за завтраком и, в то же время, дает более длительный заряд энергии. Берете обычную овсянку в хлопьях, перемалываете в блендере. Разминаете 2 банана, добавляете творог по вкусу, и 2 яйца. Все перемешиваете и выкладываете в форму. Выпекаете 20 - 25 минут при температуре 180 градусов. Поверьте, до обеда вы точно кушать не захотите!

Алексей Половинкин, заведующий отделом радиоизотопной и ультразвуковой диагностики:

Алексей Половинкин, заведующий отделом радиоизотопной и ультразвуковой диагностикиФото: Алтайский онкологический диспансер

- Не переедать и много двигаться! На этом принципе базировалась система питания наших предков. И мне она кажется очень мудрой. Люди веками добывали себе пищу в движении. Чтобы накормить племя, нужно было сначала догнать мамонта. Сейчас, чтобы покушать, достаточно прогуляться до ближайшего магазина, или еще проще – заказать доставку готовой еды прямо на дом. Современный человек потребляет в разы больше калорий, чем ему требуется на самом деле.

Лично я не приверженец специальных диет, никогда не ограничиваю себя в каких-то отдельных продуктах. Могу и шашлыка поесть, и жареную картошечку. Но если у меня есть альтернатива подняться на нужный этаж на лифте или по лестнице – всегда предпочту последний.

Нет финансовой возможности ходить в спортзал? Пробежки на ближайшем школьном стадионе совершенно бесплатны! Даже еще и лучше – на свежем воздухе. Я всегда с большим уважением наблюдаю, как многие наши пациенты стараются двигаться в меру своего самочувствия, а ведь онкология относится к одним из самых тяжелых физических недугов.

Так что единственным препятствием на пути к активному образу жизни может быть только ваша собственная лень. Чтобы понять, сколько при вашей активности вам нужно есть, считайте каллораж блюд. В интернете сейчас масса информации на эту тему, даже самые популярные и модные блюда переведены в калории. Так что это совсем не сложно.

Рецепт здорового дня «Куриный бульон с лапшой или овощами»

- Куриное филе считается базовым продуктом зожников. В 100 граммах грудки содержится более 20 граммов белка и менее двух граммов жира. Многие не любят куриную грудку, считают ее сухим мясом. Я скажу, как в анекдоте – «вы просто не умеете ее готовить».

Чтобы бульон получился насыщенным, нужно положить мясо в холодную воду, довести его до кипения и продолжать варить - больше даже томить - на слабом огне до готовности. Если хотите получить сочное филе, то кладите его в кипяток и варите при слабом кипении 10 минут. Толстые куски готовятся немного дольше.

А дальше ваша фантазия – в бульонную основу можно покрошить разных овощей – лук, морковь, сельдерей, картофель, томаты и потомить их на медленном огне. А можно сделать ароматный куриный бульон с лапшой, добавив в него обжаренный лук, укроп и собственно саму лапшу.

Ирина Дубинина, врач-анестезиолог высшей категории:

Ирина Дубинина, врач-анестезиолог высшей категорииФото: Алтайский онкологический диспансер

- Старайтесь готовить дома. Когда ты готовишь себе сам, всегда знаешь, что ты положил в свою еду.

Рацион должен быть разнообразным, не нужно зацикливаться на каком-то ограниченном наборе продуктов, даже если вы их безумно любите. Я, например, всегда по максимуму использую сезонные продукты, причем, идеально - местного происхождения. А вот полуфабрикаты и колбасы исключила из своего рациона полностью и навсегда! И всегда стараюсь соблюдать «правило тарелки»: 50% овощи, 25% белки (мясо) и 25% углеводы (гарнир).

Не лишайте себя завтрака! Это основной прием пищи, который запускает обмен веществ на целый день. Не позавтракал – скорее всего, к вечеру наешься так, что тяжело будет спать. Кстати, ужин должен быть не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна. Испытано на себе: если соблюдать это правило, организм ночью займется своей прямой работой – отдыхом и восстановлением сил, а не перевариванием излишков пищи, а вы утром будете чувствовать себя намного бодрее.

Еще я практически никогда не жарю пищу. Стараюсь варить или тушить, но чаще всего запекаю с минимальным количеством соли. Если ее частично (или даже полностью) заменить специями или свежими травами, это обогатит вкус еды и сделает ее более полезной.

Рецепт здорового вечера «Запеченная скумбрия с теплым овощным салатом»

- Скумбрия для меня идеальная рыба – ее не надо чистить. Не размораживайте ее до конца, отрежьте голову и хвостовой плавник, выпотрошите. Можно разрезать ее вдоль хребта и развернуть или просто сделать насечки с двух сторон. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимоном. Положить на фольгу, но не заворачивать, в открытом виде запекать в духовке минут 15 - 20.

Для теплого овощного салата берем баклажаны, режем примерно на 5 – 6 частей, слегка подсаливаем. Противень смазываем маслом и запекаем минут 15. Выкладываем на тарелку, добавляем свежий перец, помидоры, немного чеснока, соль по вкусу. Заправляем растительным маслом – какое больше нравится.

Ашот Авдалян, заведующий патологоанатомическим отделением:

Ашот Авдалян, заведующий патологоанатомическим отделениемФото: Алтайский онкологический диспансер

- Мой секрет бодрости и хорошего настроения - хороший завтрак и отсутствие позднего ужина. Завтрак – это вообще основа основ. Для меня это ни в коем случае ни сухой бутерброд, булки или другие снеки. Чтобы зарядить организм на полноценную работу на завтрак нужно обязательно полноценное горячее блюдо.

В обед я всегда старюсь покушать жидкий бульон или супчик. Ужин – классика жанра – должен быть самым «легким» приемом пищи в сутки и за пару часов до сна. Правда, в хорошей компании, можно задержаться за столом и чуть дольше. Вообще, до крайности человека доводит не голод (если только мы не говорим о полном отказе от еды, как симптоме серьезного заболевания), а, наоборот, различные излишества в питании.

Рецепт для хорошей компании «Кавказская хашлама»

- С друзьями на природе мы часто готовим это блюдо. Все предельно просто. Берем свежие овощи: помидоры, баклажаны, болгарский перец, лук, зелень. Дальше выкладываем слоями в казан: слой овощей, слой говядины, и так - несколько раз. Подсаливаем. Ничем не нужно смазывать, даже воду на дно не обязательно наливать, потому что овощи обильно дадут сок, и блюдо будет готовиться в собственном соку. 40 - 50 минут – и ароматная хашлама готова! Кстати, фирменный секрет: в костер нужно обязательно добавить можжевельник. Он придаст блюду замечательный привкус, ну и обстановку модернизирует до состояния нужной.