Алтайский край в рейтинге по вводу жилья оказался ниже Республики Алтай

Информагенство РИА опубликовало рейтинг регионов России по вводу жилья в 2019 году. Согласно исследованию, строиться в Алтайском крае стали меньше – регион оказался на 63 месте из 85. Строчкой выше расположилась Республика Алтай. «Комсомолка» вместе с экспертом попыталась разобраться, почему темпы строительства упали.

Последствия кризиса и деловая реформа

Есть стойкое ощущение, что в «столице мира» постоянно что-то строится. Несмотря на это, темпы ввода жилья снижаются. Эксперты в области недвижимости выдвинули несколько версий, почему так происходит.

- Во-первых, нужно учесть, что сейчас сдаются многоквартирные дома, которые начинали проектировать и строить 3-4 года назад, то есть в 2015-2016 годы. Тогда на рынке был серьезный кризис из-за резкого подъема ипотечных ставок (до 15%). Цены и спрос на первичное жилье падали вместе с прибылью, соответственно, компании закладывали меньше новых проектов либо сокращали их объемы (например, не пять подъездов, а два, не 500 квартир, а 300). Это снижение мы наблюдаем именно сейчас на сдаче, хотя, глядя на город, кажется, что строек много и, значит, должно быть много выходящих на рынок квартир. Но большинство объектов, что возводятся сейчас, будут сдаваться через год-два, - поясняет сотрудница Алтайского портала недвижимости Ольга Кулигина.

Также застройщики неоднократно заявляли, что некоторые здания запрещают строить из-за устаревшего Генплана Барнаула. Новый градостроительный документ пытались принять несколько лет, ведь тот, что был утвержден в 2011 году, устарел по всем фронтам. В этом году Генплан со скрипом приняли, обещая создать специальную комиссию, которая займется мониторингом и редактированием документа. В нее должны войти эксперты из области экологии, архитектуры, общественники и представители администрации.

- Еще один фактор - участились случаи просрочки сдаваемых домов в силу разных причин: бюрократических, законодательных, финансовых трудностей у мелких застройщиков. Вместе с тем снижение может повториться в 2022-2023 годах, учитывая то, что в 2018-2019 годах вновь наблюдается провал по выданным разрешениям на строительство многоквартирных домов. Теперь это связано с долевой реформой, в рамках которой застройщикам запретили напрямую привлекать средства граждан, и работать по новым правилам им становится невыгодно, - рассказала Ольга Кулигина.

Социальные проблемы

Не стоит забывать, что наши регионы стабильно занимают последние места в общероссийских рейтингах по уровню жизни, зарплатам, уровню социально-экономического развития. Это не могло не сказаться на темпах строительства.

- Уровень жизни в наших регионах невысокий, это влияет и на строительный бизнес. Напрямую. Если доходы населения одни из самых низких, значит, и спрос, и цены будут ниже, чем в других субъектах РФ. А за ними упадет и предложение. При том, что у нас очень активно ведется строительство жилья, в более развитых городах темпы и объемы еще больше (Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Москва, Сочи, Санкт-Петербург и пр.) Если же в регионах со слабым строительным сектором наблюдается большая, чем на Алтае, обеспеченность жильем, значит, там просто меньшая численность населения, особенно это заметно в северных регионах, - поясняет Ольга Кулигина.

Остается вопрос – почему Алтайский край в рейтинге ниже соседней республики. Здесь повлияло соотношение строящегося жилья и населения в регионах. За год из всей площади строящегося жилья на одного человека в крае приходится 0,3 квадратных метра. На Алтае численность населения ниже, а соотношение чуть выше, чем у нас. Поэтому в этот раз «сосед» нас опередил.