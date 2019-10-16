«Меня игнорируют». Адвокат возмущен действиями алтайского следователя

Алтайский адвокат Алексей Ростовцев обратился в СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия следователя Каменского отдела. Как рассказал «Комсомолке» юрист, женщина дважды допустила грубые нарушения в своей работе, а ее непосредственное руководство не считает это чем-то страшным.

Дело о сломанном носе

В Камне-на-Оби Алексей Ростовцев представляет интересы 19-летнего парня, который пострадал от 16-летнего знакомого: тот сломал ему нос якобы из-за кражи его вещей. На самом деле молодой человек не присваивал чужое добро – в деле о краже он проходит свидетелем. За несправедливое избиение он написал заявление сначала в полицию, а затем в ходе выяснения всех обстоятельств адвокат убедил его написать также заявление о вымогательстве.

– Мой подзащитный утверждает, что 16-летний обвиняемый вымогал у него деньги за якобы украденные вещи. Вымогательства у нас расследует Следком, поэтому дело передали для разбирательства туда. Обвиняемый не отрицает, что бил. А вот факт вымогательства, конечно же, не подтверждает – ведь за это грозит до семи лет лишения свободы, – говорит Алексей Ростовцев.

Дело осложняется тем, что очевидцами драки были лишь двое друзей обвиняемого. Они дают показания в его пользу. Из-за этого расследование дела затянулось. Более того – в ходе проверки следователь Елена Бежан допустила грубое нарушение.

– Сначала она провела следственные действия без моего участия – хотя мой ордер адвоката был в деле, и приезжал в Камень я уже не раз по этому поводу. Игнорировать адвоката вообще-то незаконно. И ладно бы я, к примеру, не смог приехать – так меня даже не вызывали!, – рассказал адвокат.

А что такого?

После этого инцидента Алексей Ростовцев сразу же позвонил руководителю следователя. Тот очень удивился и спросил: «Вы же не думаете, что СКР нарушает права потерпевших?» Но провести проверку все-таки не отказался.

– Через два часа он мне перезвонил и заявил: «Я все узнал, там ничего страшного, иголки под ногти никто не загонял. Я говорю: «Вы в своем уме, вы меня не позвали, что еще может быть страшнее?» Он даже не признал, что это его упущение, – шокирован защитник.

Через некоторое время следователь снова проигнорировала адвоката, но на этот раз сама ситуация была весьма странной. Потерпевшего зачем-то вызвал к себе на беседу прокурор.

– Следователь, будучи в отпуске, приехала к нему домой и потащила к прокурору «на разговор». На каком основании – непонятно. Как мне потом пояснили, каменская прокуратура такое периодически практикует. Но в Уголовно-процессуальном кодексе у прокурора нет таких полномочий, он не следователь!, – заявил Алексей Ростовцев.

После такого адвокат сразу же позвонил на «горячую линию» в СУ СКР по Алтайскому краю. Также он готовит письменную жалобу.

– У нас был расчет на то, что дело передадут в СКР и подойдут к разбирательству внимательно. А они так подошли, что я уже раз десять пожалел. Люди просто потеряли чувство реальности, – возмущается Алексей Ростовцев.

Также адвокат намерен продублировать свою жалобу в краевую прокуратуру. Он надеется, что вышестоящие органы проведут работу с Каменским отделом СКР.

Комментарий СКР

В краевом СКР пока не располагают информацией о ситуации, так как письменное заявление к ним еще не поступило. В ведомстве отметили, что адвокат имеет право ходатайствовать о признании следственных действий недопустимыми, если он уверен, что их провели с нарушениями.

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