«Фалунь Дафа позволил мне заглянуть в истоки душевных и материальных проблем!»

Последователями Фалуньгун сегодня являются люди из разных слоев общества, разного возраста и профессий. Что из себя представляет знаменитая духовная китайская практика, мы узнали, пообщавшись с врачом-терапевтом Юрием Орловым, который уже много лет занимается по методу Фалуньгун.

- Как вы начали заниматься практикой Фалунь Дафа?

- В человеке скрыты огромные возможности. Раскрыть эти возможности, познать себя - важно для каждого. Мне кажется, смысл жизни - в улучшении себя, в беспрерывном познании. В свое время мне хотелось найти настоящее высокое учение. Понимал, что это нелегко, но должна существовать наука, развивающая тело, внутренний мир и способная поднять на самый высокий духовный уровень. Я долго изучал этот вопрос. Как-то мои коллеги-медики познакомили меня с практикой совершенствования Фалунь Дафа, она же Фалуньгун.

- И что интересного вы в ней увидели?

- Работа в стационаре и поликлинике дала возможность соприкоснуться с большим количеством людей, использовавших различные виды спорта, практики йоги, цигун и других, оценить их достоинства и недостатки, эффективность их использования в современных непростых условиях. Но метод цигун Фалуньгун произвел, пожалуй, наибольшее впечатление, так как обладает целым рядом особенностей, необычной эффективностью в восстановлении здоровья и гармонизации психической сферы.

Фалунь Дафа - это древний метод совершенствования, но он максимально приспособлен к современной жизни. Заниматься можно в любое время и в любом месте. Пять упражнений цигун с удовольствием выполняют дети и люди преклонного возраста. Они благотворны и для беременных женщин. Плавные, мягкие движения не расходуют сил, а накапливают энергию.

Научные исследования обнаружили у занимающихся повышение стабильности психики и стрессоустойчивости. Выявлено улучшение показателей здоровья, и это отмечается в любом возрасте.

- А что лично вам запомнилось при первых занятиях?

- Поначалу было ощущение большой нагрузки, из-за чего я даже не мог выполнять все пять комплексов упражнений сразу. Вместе с тем чувствовался энергетический и душевный подъем, улучшилось самочувствие. Я заметил, что стал гораздо более вынослив.

- На вашей семье отразилось то, что вы начали заниматься Фалуньгун?

- Раньше окружающие часто говорили, что я импульсивен и вспыльчив. Это создавало известные проблемы в семье и на работе. Поскольку практика учит постоянно контролировать речь и эмоции, я стал видеть много эгоистичных «вещей» в своем характере, которые раньше не замечал. Но, самое главное, у меня получается устранять их. Совершенствование оказало позитивное влияние на отношения с женой и дочерью. В результате они хорошо относятся к тому, что я совершенствуюсь по Фалуньгун.

- Неужели изменения коснулись и повседневной жизни, работы?

- Для работы врача характерны выраженные и длительные психоэмоциональные нагрузки. Фалуньгун не только значительно повысил выносливость, но и научил правильному подходу к конфликтным ситуациям: принцип Фалуньгун - «стараться прежде всего думать о других», а «недостатки искать в себе». Каким бы это не показалось невероятным, но действительно при таком подходе все постепенно становится на свои места, противоречия разрешаются без конфликта, и меняется все вокруг. Будет неправдой сказать, что эта наука легко дается, зато эффект - поразительный.

Мое впечатление: Фалунь Дафа - это не просто упражнения и теория совершенствования. Это настоящая, высокая наука, в которой находят отражение важнейшие вопросы нашей жизни. Фалунь Дафа позволяет глубоко заглянуть в истоки душевных и материальных проблем, помогает в решении семейных и бытовых задач.

- Спасибо вам за содержательные ответы и познавательное интервью!

Александр ИВАНОВ.

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