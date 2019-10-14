2019-10-14T13:19:09+03:00
Общество

Мимо кассы: в барнаульском дендрарии неизвестные брали деньги за вход

Мужчины на серой иномарке просили 50-130 рублей с человека
БОРЗОВ Денис
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Барнаульский дендрарийБарнаульский дендрарийФото: Олег УКЛАДОВ
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В дендрарии наплыв посетителей, горожане и гости Барнаула встают в очереди, чтобы погулять по живописным местам, сфотографироваться на фоне золотой листвы. Этим пользуются мошенники, которые представляются сотрудниками НИИ им. Лисавенко и пропускают людей на закрытую территорию. Конечно же, не бесплатно.

«Пытаемся разобраться»

Барнаульцы сообщили, что на днях на входе в дендрарий, до кассы, посетителей встречали двое мужчин на сером автомобиле «Тойота Виста». С посетителей они, по разным данным, брали по 50 или по 130 рублей.

- У нас стоит постоянно действующая охрана. Но сейчас поток людей крайне высокий, и кто-то под видом сотрудников брал деньги, несмотря на существующую кассу. Сотрудники садоводства самовольно деньги не брали, у нас это не зафиксировано, а в недавно появившихся новостях запечатлен автомобиль охранника. Он здесь стоит постоянно, - пояснил сотрудник института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Александр Канарский.

Серая иномарка стояла до кассы

Серая иномарка стояла до кассы

Он также сообщил, что уже ведутся проверки, руководство пытается разобраться в ситуации. Те, кто стоял на охране, утверждают, что деньги не брали. Не исключено, что они решили подзаработать, а теперь не признаются в содеянном, однако подтверждений, кроме показаний очевидцев, нет.

Александр Канарский рассказал, что далеко не всегда сотрудники института могут сидеть на кассе. Иногда случается, что на входе в дендрарий может не оказаться кассира, который, например, в данный момент задействован в бухгалтерии. А охранники периодами отлучаются на посевные работы, так что вход может пустовать. Из-за этого часть посетителей может пройти бесплатно. При этом и раньше случались инциденты, когда кто-то пытался самовольно продать «проходку» без чека и билета, стоя неподалеку от входа, но охрана разбиралась с мошенниками.

Тропинки хитрецов

Также в округе есть старые протоптанные тропинки, которые через горы ведут к экскурсионному маршруту. Жители окрестностей по привычке и из экономии так попадают в живописные места.

- Через поля можно проникнуть в дендрарий обходными путями, некоторые пытаются так пройти или перелезть через забор. По нашим подсчетам, около 10-15% посетителей так попадают в дендрарий. Есть еще и старые извилистые тропинки, по ним, с трудом, но тоже можно подняться, - пояснил Александр Канарский.

Сотрудники в скором времени будут заниматься уменьшением «слепых» зон, чтобы как меньше нежелательных гостей могло попасть на охраняемую территорию барнаульского дендрария.

Денежки

На официальном сайте НИИ им. Лисавенко указаны цены на проход, которые почти не отличаются от суммы спекулянтов:

- Взрослым, в том числе студентам (свободная прогулка) – 150 руб./чел.

- Детям дошкольного возраста от трех до семи лет – 30 руб./чел.

- Школьникам и студентам организованной группой по предварительной заявке в сопровождении преподавателя – 50 руб./чел.

- Пенсионерам (при наличии удостоверения) – 50 руб.

- Услуги экскурсовода – 250 руб.

- Ветеранам ВОВ, детям-сиротам, инвалидам вход бесплатный (при наличии документа подтверждающего льготу).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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