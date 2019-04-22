Откроется ли дендрарий Барнаула после прошлогодней стихии

Остролистный клен, Бархат амурский, черёмуха Маака – все эти редкие деревья в Барнауле можно увидеть в дендрарии. Здесь растут более полутора тысяч уникальных растений со всех уголков планеты. Однако после прошлогоднего урагана дендрарий словно осиротел – стихия уничтожила массу ценных деревьев. На полное восстановление парка уйдут десятки лет. Как будут восстанавливать дендрарий, откроет ли он в этом сезоне свои двери для посетителей, узнал корреспондент «Комсомолки».

200 поваленных деревьев

Только по маршруту, где проводятся экскурсии, работники научно-исследовательского центра имени Лисавенко насчитали более 120 поваленных сломанных деревьев. В целом по дендрарию их почти 250. Часть елей и пихт не представляет научной ценности, однако некоторые из них пережили целую эпоху, им было по 70 лет.

Период восстановления

Чтобы начать процесс восстановления, необходимо было убрать поваленные деревья – стволы распилить, пни выкорчевать. Вот тут-то и возникла большая проблема. В дендрарии всего несколько сотрудников отвечают за содержание парка - убирают сеянцы, занимаются обрезкой листвы. Основное направление работников – научное, парк для них – лаборатория под открытым небом. Поэтому своими силами устранить последствия было бы практически невозможно.

- У нас никогда не было таких происшествий, мы не были к такому готовы. Ни бензопил, ни лебедок, ни спецтехники. Нам очень сильно помогли спасатели из МЧС, они работали почти два месяца. Весь институт выходил на субботники, собирали ветки и искали места с поломанными деревьями, очень грустно было на все это смотреть, - рассказывает ведущий научный сотрудник отдела НИИ им. Лисавенко Людмила Клементьева.

Пик посещаемости дендрария выпадает на сентябрь – октябрь. В это время там особенно красиво, жители Барнаула приезжают на фотосессии. Поэтому в прошлом году была поставлена задача максимум - расчистить экскурсионный маршрут к осени. Отчасти это сделать удалось, поэтому ущерб, который рассчитывался в пять миллионов рублей, уменьшился за счет приобретенных билетов. Но маршрут расчистили только наполовину, открыли лишь верхнюю часть дендрария, где представлены растения из Европы, Северной Америки, Японии и Китая, а нижняя часть с флорой Алтайского края не до конца расчищена и до сих пор.

Дендрарий осеньюФото: Олег УКЛАДОВ

Новый сезон - новая работа

В прошлом году вырвало все сосны Банкса, поэтому в первую очередь работники занялись их восстановлением. Семена и подрощенные сеянцы возраста пяти лет были, так что полуметровые деревца уже высажены. Есть запас пихт и елей других видов, их саженцы тоже готовы для высадки, они ждут теплой погоды. В этом году дендрарий получит в подарок семь голубых елей, места для их высадки уже подготовлены. Раньше таких растений в коллекции не было.

За зиму никаких уборок не проводилось, а работы еще добавилось. Те ели, которые ураган не сломил, а нагнул, тоже повалились под тяжестью снега.

Уже с мая работники исследовательского центра планируют наладить связь с МЧС и продолжать уборку в этом сезоне. Работы еще много – убрать нужно еще половину дендрария. С мая посильную помощь могут оказать и студенты аграрного университета.

Куда пошла древесина

В основном от шторма пострадали хвойные деревья. Их древесина не предназначена для поделок. Даже для топки ее сложно использовать, ведь она крайне смолянистая. Поэтому почти все пошло на выброс.

Некоторые краснодеревщики забрали Бархат амурский, дуб, Маньчжурский орех. Мастера сделали несколько чаш для фруктов и для меда и отдали в дендрарий как память.

Когда можно будет гулять в дендрарии

Полюбоваться красотами дендрария можно будет уже с июня, он будет открыт с 10.00 до 19.00. Пока доступна не вся территория для прогулок, но экскурсионный маршрут скоро будет доступен для посетителей.

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