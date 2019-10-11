Писатель получил «тройку» за сочинение по собственному рассказу

Родившийся в Алтайском крае писатель Виталий Сероклинов написал за школьницу сочинение по своему рассказу «Пряники». Но вместо ожидаемой высокой оценки он получил «тройку». Учитель, проверявший работу, посчитал, что тема не раскрыта, а автор произведения имел ввиду вовсе не то, о чем было написано в сочинении. Об этом сам Сероклинов рассказал у себя на странице в Facebook.

Рассказ «Пряники» попал в одно из заданий школьной олимпиады по литературе. Школьникам нужно было написать по нему сочинение с ответами на вопросы о сюжете и авторском стиле. По словам писателя, он часто помогает детям на сайтах с олимпиадными и экзаменационными заданиями «по этому чертовому Сероклинову». Вот и в этот раз он не смог отказать отцу московской школьницы.

«Я взял и написал сочинение, еще и на вопросы ответил. Получил мало баллов: «не раскрыл тему» и недостаточно ясно ответил на вопросы. Как известно, учителям лучше знать, что имел в виду автор», – с сарказмом написал Сероклинов. Он также признался, что ему от этой ситуации было смешно и неловко, потому что «хотел помочь, а вышло не очень». Интересно, что в задании был указан объем сочинения – не менее 300 слов, хотя в самом рассказе их меньше.

Сероклинов рассказал порталу TJournal, что его рассказы часто выбирают для олимпиад, потому что он пишет простым и понятным языком: «Конечно, прикольно, что по моим произведениям дают задания школьникам. Представьте, в олимпиаде три задания: Саша Черный, произведения Лермонтова и я. Ничего себе! В этом ничего великого нет, но мне нравится, я даже понтуюсь этим».

Он сказал, что и сам порой не может сказать, что имел ввиду. «Я вообще не помню, как работал над первыми рассказами. Скорее всего, писал пьяный», – признался писатель.

«Есть каноничные случаи: Дарье Донцовой в детстве помог с сочинением по «Белеет парус одинокий» сам Валентин Катаев, и она тоже получила не очень хорошую оценку», – вспомнил он.

Сероклинов считает, что ученик имеет право трактовать произведение так, как он его понял, а мнение учителя на этот счет должно оставаться только мнением.

Справка

Виталий Сероклинов родился 18 марта 1970 года в Камне-на-Оби. Автор нескольких сборников рассказов. Сейчас живет в Новосибирске, заведует отделом прозы в литературном журнале «Сибирские огни».

Читайте также:

Горбачев поблагодарил алтайского писателя за новые факты о Раисе Максимовне

Анатолий Муравлев презентовал книгу «Неизвестный Алтай. Женщины и вожди» (подробнее)