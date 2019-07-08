Горбачёв поблагодарил алтайского писателя за новые факты о Раисе Максимовне

Алтайский писатель, журналист и краевед Анатолий Муравлев написал новую книгу о знаменитых людях, которые связаны не только с Алтайским краем, но и с политическими деятелями, великими поэтами и другими известными личностями.

Оказалось, что на Алтае проживают или прежде проживали родственники Пушкина, Лермонтова, Блока. А также жены руководителей страны Михаила Горбачёва, Михаила Калинина, Николая Бухарина, Льва Каменева, Александра Руцкого и других государственных деятелей.

В очерке «Горький вкус райского яблочка» писатель, рассказывая о Раисе Горбачёвой, впервые называет точное место ее рождения.

Рожденная в казарме

- В разных источниках о месте рождения будущей первой леди СССР называются - либо город Рубцовск, либо село Веселоярск Рубцовского района, - рассказывает Муравлев. - Встретившись с жительницей Веселоярска Натальей Бендряковской, двоюродной тётей Горбачёвой, я тут же спросил: «А где же всё-таки Раиса Максимовна родилась?»

И невзначай услышал сенсацию.

- Чё, не знаешь, где работал её отец дядя Максим? – усмехнулась собеседница.

- Знаю, конечно. Был железнодорожным рабочим, строил магистраль «Рубцовка-Риддер», - ответил я.

- Вот там, в казарме, она и родилась, - уверенно заявила родственница Горбачёвой.

Выходит, что её двоюродная племянница родилась 5 января 1932 года вовсе не в Рубцовске и не в Веселоярске, отстоящих друг от друга на расстоянии 27 километров, а в какой-то железнодорожной казарме. Или, если угодно, - на полустанке, разъезде.

Отец Раисы - Максим Титаренко в ту пору, действительно, трудился на сооружении железнодорожной ветки «Рубцовка-Риддер». Естественно предположить, что железнодорожные рабочие и жили непосредственно у будущей магистрали. Теперь той казармы давно уже нет.

Родственница Горбачевой вспомнила, что мать Раисы Александра Титаренко привезла маленькую дочку в Веселоярск, и семилетней Наташе Параде поручили катать двухлетнюю Раечку на самодельной коляске с деревянными колёсиками-кругляшами, изготовленной дядей Максимом.

С помощью ветеранов станции Рубцовка удалось установить, что Раиса Горбачёва родилась в Казарме № 527!

А Наталья Бендряковская больше никогда близко свою двоюродную племянницу не видела, наблюдая за той лишь по телевизору.

Неожиданный звонок

- История имела неожиданное продолжение, - рассказал «Комсомолке» автор. - На презентации книги бывшего депутата Госдумы Владимира Рыжкова «Сияющий Алтай», которую мне довелось редактировать, я поделился с ним этой новостью. Ведь Рыжков — земляк бывшей первой леди СССР - родился в городе Рубцовске. Он заявил, что приглашён на день рождения Михаила Горбачёва, и предложил сделать ему сюрприз, познакомить с очерком о ней. В ту пору книга ещё не была издана.

Вскоре по электронной почте я получил письмо за подписью личного помощника и секретаря бывшего президента СССР Елены Мартыновой. Она сообщала, что Михаил Сергеевич просил поблагодарить меня за интерес к личности Раисы Максимовны.

Потом раздался звонок от самого Горбачёва. Он был растроган, волнуясь, поблагодарил за сенсационную находку места рождения его супруги, за интерес к её судьбе.