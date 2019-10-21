Внучка Василия Шукшина рассказала о побоях и унижениях от отчима

Известная актриса Мария Шукшина вычеркнула из своей жизни собственную дочь Анну. Это произошло после громкого заявления девушки о том, что ее бил отчим. Об этом жертва домашнего насилия рассказала во время воскресного выпуска эфира шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

"Звезды сошлись": Домашние тираны в семьях знаменитостей (Эфир 20.10.2019).Автор: НТВ

- Это был очередной запой. Это было в тот момент, когда они (Мария Шукшина и Борис Вишняков. – прим.ред.) уже не жили вместе, и ему нельзя было приходить домой и видеть детей (Фому и Фоку. – прим.ред.), а он рвался - рассказывает Анна. - Он несколько раз все же прорывался, когда ее не было. Бывало, младший брат впускал его. И вот в очередной раз я пришла домой, там были дети и он. Я стала его словесно выгонять. Его это очень сильно разозлило, и вот тогда он поднял на меня руку.

В то время ей было уже 21-22 года. Сознательный возраст, но все же идти против взрослого мужчины сложновато.

- Он дал мне пощечину, - продолжает девушка. - Это был не первый его запой, и тогда он был неадекватный. Мне было и больно, и страшно, и обидно. Но хотя бы без крови и синяков обошлось. В тот момент я защищала и детей, и себя, и дом от него.

Как именно в тот день Борис Вишняков оказался в квартире – не известно. Возможно, его впустил Макар, но так как он в два раза младше Ани, влезть в разборки взрослых не мог. Пришлось вызывать подмогу – девушка позвонила своему парню:

- Он был на работе, но сорвался и выехал к нам. Я заперлась в комнате с ножом в руке. Было очень страшно. Потом приехал мой молодой человек и отомстил Борису за меня.

Обо всем произошедшем девушка рассказала своей маме, но, по ее словам, никакой реакции не последовало. От этого было обидней вдвойне:

- Мне кажется, из-за того, что он и на нее поднимал руку, она могла подумать, мол «а что тут такого?» Но как раз после того, как Борис маму ударил, ему было запрещено приходить и видеться с детьми.

Анна Шушкина на эфире "Звезды сошлись"

Однако одним днем семейные разборки не обошлись. Запои стали частым явлением в жизни Вишнякова.

- Однажды, будучи пьяным, он позвонил мне и спросил, не хочу ли я сняться голой для журнала? Сначала я подумала, что это пьяная шутка. У нас в семье никогда подобного плана разговоров не было. Я уже не стала его о чем-то расспрашивать, а просто положила трубку. Маме об этом разговоре не стала говорить, мне кажется, она даже не поверила бы мне, - признается Анна.

Однако мира в семье известного алтайского писателя и режиссера Василия Шукшина нет и по сей день. После того, как о скандалах стало известно широкой общественности, Мария Шукшина перестала общаться с собственной дочерью.

- С мамой я давно разговаривала. Даже не помню, когда точно, - говорит Анна.

По ее словам, отвечать за действия своего третьего супруга ее мама не намерена.

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