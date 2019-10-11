Директор барнаульской турфирмы отдыхает в Баку, пока ее ищут следователи

Туристическое агентство «Хот Тур» регулярно отправляло жителей Алтайского края в теплые страны… до поры, до времени. Судя по всему, постепенно бизнес начал сходить на нет и директор фирмы «кинула» клиентов на 2 миллиона рублей, а сама исчезла с радаров.

По наклонной

Чтобы заработать репутацию турфирма «Хот Тур» изначально качественно выполняла свои обязанности. Компания выступала посредником-организатором отдыха. Сотрудники договаривались о трансферах, оформляли документы и получали неплохие отзывы. Потом, когда курс валют изменился, и путевки выкупать стало невыгодно, появились пробоины в корабле под названием «Хот Тур».

Первым делом начались жалобы от недовольных клиентов, когда отпуск по независящим от них причинам стал сокращаться. Заказывая десятидневный тур, барнаульцы могли неожиданно обнаружить, что им «впарили» неделю отпуска. Но конфликты каким-то образом получалось уладить, горожане получали скидки или небольшие компенсации. Дальше – больше. В 2019 году в процессе обслуживания менялись и цены на путевки, и в геометрической прогрессии снижалось качество отдыха. Покупателей убеждали в том, что едва дотянувшая до трех звезд гостиница считается чуть ли не четырехзвездочным отелем. Об этом сообщается в Инстаграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

Помахала ручкой

Когда директор фирмы «Хот Тур» начала заниматься откровенным мошенничеством – брать деньги вперед и не предоставлять путевки и билеты на самолет, в дело вмешались правоохранительные органы. На тот момент стало известно о 32-х обманутых барнаульцев на сумму более 2 миллионов рублей.

Полицейские получили множество заявлений от недовольных клиентов и пошли в первую очередь к мужу директора – он был учредителем бизнеса. Муж начал сотрудничать со следствием. По его словам, он уже не принимал участия в работе фирмы.

Директор же «Хот Тура», прознав про назревающий скандал, реактивно собрала вещи, забрала с собой двоих детей и отправилась «отдыхать» на Каспийское море в Азербайджан. С начала сентября 2019 года она находится на курорте и, судя по всему, возвращаться не планирует. Теперь женщине грозит лишение свободы по статье 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба.

Владелец турфирмы

Как избежать липового отдыха

Чтобы узнать, как правильно происходит процесс оформления путевки и ее оплаты, корреспондент «Комсомолки» обратился к практикующему юристу.

- Нужно в первую очередь полностью изучить договор, посмотреть все мелкие шрифты, чтобы там не были прописаны дополнительные условия. Турфирма не может по закону обязывать вас приобретать что-либо, помимо путевки, страховки жизни и здоровья. Все остальное – на ваше усмотрение, - рассказал юрисконсульт Илья Решетников.

Также напоминаем, что турист может пожаловаться на любое некачественное предоставление услуг – не тот рейс самолета, не тот формат питания, не тот класс отеля в Роспотребнадзор.

- Вы должны заблаговременно получить билеты на самолет, проверить свой класс, компанию-перевозчика, чтобы все соответствовало заявленному. Также стоит обязательно почитать отзывы на туроператора, сравнить цену с другими предложениями на рынке. Все добросовестные компании находятся в отраслевом реестре, который тоже следует изучить, - пояснил Илья Решетников.

Действительно, все компании, занимающиеся отдыхом граждан, находятся в списке Федерального агентства по туризму, где указаны реестровые номера, адрес организации, контактный телефон и прочее.

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