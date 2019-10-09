«Низкий вам поклон, мужики»: на Алтае спасли село от крупного пожара

7 октября жители поселка Логовской Первомайского района Алтайского края начали бить тревогу: из-за сильного ветра по траве к деревне приближался огонь. Местные еще не оправились от пожара, который охватил соседнее село в прошлом году. Похожая ситуация могла случиться и у них, если бы не вовремя подоспевшие пожарные.

Беда из ниоткуда

Как оказалось, загорелся мусор на крытой площадке буквально в километре от поселка Логовской. Из-за теплой и ветреной погоды огонь начал быстро распространяться по траве и занял площадь около 600 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные села Кубанка, почти следом - второй пожарный расчет из первого отряда федеральной противопожарной службы.

- Спасатели успели вовремя, в результате пожара уничтожена только сухая трава и твердые бытовые отходы, никакие сооружения и здания не пострадали. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

Пятеро спасателей из двух резервуаров с водой успели остановить огонь прямо перед селом. Некоторые жители поселка наблюдали за тушением с замиранием сердца – а вдруг…Но все закончилось благополучно, потом местные от души благодарили спасателей за качественно выполненную работу. Также жители отметили оперативную реакцию администрации Кубанки, которая отправила трактор на место пожара, чтобы опахать поселок со стороны надвигающегося пожара.

- Мы еще помним, как год назад примерно в это же время случилось большое несчастье в селе Кубанка Калманского района. Кто-то поджог поля и огонь пришел в деревню. У людей, кто жил на краю поселка, сгорели дома, документы и все имущество. Похожая беда постучалась в Логовской. Огонь пришел с полей и очень близко подошел к поселку. Было очень страшно. Хочется поблагодарить ребят, низкий вам поклон, - поделилась жительница поселка Тамара Луферова.

Каждый день-вызов

Сотрудники МЧС также отметили, что ситуация могла закончиться намного хуже. Будь ветер чуть сильнее, и огонь мог охватить крайние постройки и дома. Последние несколько дней пожарные ежедневно отправляются по тревожному сигналу из-за возгорания сухой травы. В Алтайском крае во многих районах по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность, потому что долго стоит теплая погода без дождей. Спасатели предупреждают, что в такое время нужно соблюдать правила безопасности и не оставлять огонь без присмотра.

Кстати

13 октября 2018 года загорелось алтайское село Кубанка. Тогда сгорело несколько домов, пожарные прибыли из Барнаула. Сельчане временно расположились в местной школе, впоследствии им оказали помощь жители Алтайского края. В тот злополучный день пожарным помог дождь.

Пожарная машинаФото: Олег УКЛАДОВ

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Местные жители рассказывают, что пожар начался еще в пять утра. Огонь шел со стороны могилок. Пожарные оперативно отреагировали на происшествие, но непогода сыграла свою роковую роль – из-за сильного ветра началось молниеносное распространение огня по сухой траве (подробнее)