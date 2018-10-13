На Алтае едва полностью не сгорело село

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-13T16:07:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 октября, на окраине села Кубанка Калманского района Алтайского края местные жители заметили огонь, который спустя несколько часов едва не уничтожил все поселение.

Местные жители рассказывают, что пожар начался еще в пять утра. Огонь шел со стороны могилок. Пожарные оперативно отреагировали на происшествие, но непогода сыграла свою роковую роль – из-за сильного ветра началось молниеносное распространение огня по сухой траве. Жители не исключают, что виной всему пал или намеренный поджог.

К счастью, днем начался дождь, местами был шел сильный ливень, так что это чуть-чуть помогло огнеборцам. А тем временем в социальных сетях началось активное обсуждение ЧП. Одним родственники передавали, что горит полсела, другим, что четыре частных дома и школа.

- Мы не подтверждаем данную информацию. В селе горело два дома и те уже почти потушили, - пояснили ситуацию «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Более того, в ведомстве подтверждают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Что точно стало причиной ЧП установят следователи.

По информации регионального главка МЧС, в Кубанке огонь уничтожил два дома. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Для их тушения спасателей отправляли в том числе из Барнаула и близлежащих населенных пунктов.

-На данный момент угрозы распространения огня нет. На месте происшествия продолжают работать пожарные, - добавляют в МЧС.

Люди, чьи дома пострадали в огне, в настоящее время разместились в школе, про которую также говорили, что она горит. Они в тепле, им ничего не угрожает. Для них уже организовано горячее питание.

Помимо этого, сегодня пожар также произошел в поселке Володарка Топчихинского района. Там в огне пострадал частный дом и два нежилых строения. На данный момент они уже потушены

- Во всех этих случая люди не погибли и не пострадали. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, работает оперативный штаб, - добавляют в пресс-службе.

Всего задействовано: 131 человек, 50 единиц техники, из них от МЧС: 86 человек, 21 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаул во власти стихии: Улетевшие остановки, сорванные крыши, поваленные деревья

Прогнозы синоптиков пока сбываются. Накануне они сообщили, что в ближайшие дни, с 13 по 15 октября, в Алтайском крае будет бушевать непогода и, наконец-то, не соврали (подробнее).