Почему жители Алтайского края не хотят ставить платные прививки от гриппа

Уже в ближайшее время в Алтайском крае ожидается вспышка ОРВИ. За последнюю неделю сентября зафиксировано 19,3 тыс. случаев заболевания, что всего на 5% ниже эпидемического порога. В регионе продолжается вакцинация населения, но вот платные прививки люди ставят неохотно. Почему – рассказала заведующая терапевтическим отделением барнаульской больницы №3 Вера Карпова.

По данным алтайского управления Роспотребнадзора, большинство заболевших (69,5%) составляют дети до 14 лет. Объяснить это просто – в детских садах и школах даже один чихающий ребенок может «повалить» всю группу или класс.

В группу риска входят не только дети, но и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта и коммунальной сферы, беременные, лица старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, проживающие в домах престарелых и призывники. Всем им, по закону, полагаются бесплатные прививки.

517 тысяч против 500

По мнению специалистов, лучшая профилактика простуды и гриппа, а также различных осложнений, - это прививка. На 4 октября против гриппа привито 516,71 тыс. человек, из них – 363,10 тыс. взрослых и 153,61 тыс. детей.

Те, кому не полагается бесплатная вакцинация, могут сделать прививку за свой счет или за счет работодателя. Но, как правило, таких людей немного, и цифры это подтверждают. На 2 октября платно привито всего 483 человека. По мнению Веры Карповой, люди не хотят тратить деньги на привику по нескольким причинам.

Люди не верят в эффективность прививки

Во-первых, считает специалист, несмотря на громкую агитацию сторонников прививок, не все люди верят в их эффективность. Так, одна знакомая накануне рассказала корреспонденту «Комсомолки», что через два дня после того, как её дочери поставили прививку, она заболела. Все по стандарту: кашель, чих и температура. Но ведь прививка, на самом деле, не гарантирует того, что вакцинированный человек не будет вообще болеть.

- Существует мизерный процент прививочных осложнений, но он настолько мал, что после нуля и запятой идет еще очень много нулей. Не стоит забывать, что иммунитет вырабатывается через 2-3 недели после вакцинации, а вирусы бывают разные. Прививка от гриппа имеет определенную клинику. Обычное банальное ОРЗ люди расценивают как грипп, хотя клиника совершенно разная. А у нас как: «Если температура, то значит грипп». Это не верно, - отметила Вера Юрьевна.

Нет доверия отечественной вакцине

По мнению эксперта подсчитать точное количество платных прививок Роспотребнадзор не в силах, ведь некоторые люди идут в платные клиники. Одни в данном случае избегают очередей в поликлиниках, а другие – не доверяют отечественной вакцин.

-Это, кстати, зря – наша вакцина соответствует всем стандартам, - говорит спикер.

Плохая агитация

Еще одной причиной является плохая агитация. Не все медики объясняют человеку важность вакцинации. А для современных людей и пневмония не такая уж и страшная болезнь, чего не сказать о клещевом энцефалите. От последней «заразы» люди прививаются с рвением.

- Видимо, люди вообще не понимают, что осложнения при гриппе, как и клещевой энцефалит, грозят человеку летальным исходом. Пневмонии по-разному могут протекать: некоторые идут медленно и не так страшно, а другие – молниеносно. Но за последние два года за счет прививочной кампании вспышек не было, - говорит медик.

Важно!

Случаев заболевания гриппом на территории Алтайского края пока что не зарегистрировано. Напомним, эксперты пророчат первые позывные гриппа на декабрь. Сейчас пока регистрируются риносинцинтальные вирусы и риновирусы, которые не относятся к гриппозной этиологии. По словам Веры Карповой, если в крае будут привиты 40% населения, то эпидемии в этом году удастся избежать. На данный момент привито чуть больше 22% от общего числа жителей региона.

Денежки

Стоимость вакцины от гриппа – от 300 рублей

Какие вакцины ставят бесплатно в крае: Гриппол, Гриппол Плюс, Совигрипп

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