На Алтае начался сезон ОРВИ

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-14T06:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот и пришла дождливая осень и заморозки на Алтай, а вместе с ними кашель, насморк, в общем, ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в крае заболели 9,4 тыс. человек.

Большинство из них – дети. Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости на 18 процентов ниже аналогичного периода прошлого года. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

Тем временем, в регионе продолжается иммунизация против гриппа. Уже привито 370,30 тыс. человек, из них – 278,51 тыс. взрослых и 91,7 тыс. детей.

- Все вакцины, которые применяются в этом году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне (A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87)), - сообщает Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU