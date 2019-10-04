2019-10-04T13:13:36+03:00
Общество

Мобильное рабство. Как навсегда избавиться от платных подписок

Может ли контентный счет обезопасить от случайных трат?
Анастасия Корягина
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Мобильные телефоны.Мобильные телефоны.Фото: Анастасия Корягина
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Алтайская пенсионерка несколько недель боролась с платными подписками на своем телефоне. Решить проблему удалось только после третьего визита в офис оператора и подключения контентного счета. Как оказалось, этот способ действительно избавляет от платных подписок, но о нем мало кто знает.

Одни и те же грабли

Инна Петрова из Заринска неожиданно оказалась «в минусе» и выяснила, что у нее подключена рекламная рассылка, за которую списываются деньги. Пенсионерка сумела отключить ненужную услугу после визита в офис оператора, но через неделю ситуация повторилась, пишет «АиФ-Алтай».

Женщина снова пришла в салон связи, и у нее вновь обнаружили подписку. Пенсионерка попросила консультанта отключить ее номер от подобных услуг навсегда, но ей сказали, что это невозможно.

Мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Мобильный телефон.Фото: pixabay.com

Тогда женщина позвонила за советом внучке, которая посоветовала ей подключить контентный счет. Консультанты не сразу поняли, чего хочет заринчанка, но после консультаций с начальством все же выдали образец заявления. В итоге все пришло в норму.

Что такое контентный счет?

С 1 мая 2014 года законодатели внесли поправки в ФЗ «О связи» и ввели понятия основного лицевого счета и контентного.

Контентный счет – это отдельный лицевой счет, с которого списывают средства в случае совершения вызова, отправки SMS на короткие номера либо USSD-команды (через * и #) на номер платной услуги. Подключение услуг через интернет, мобильные подписки и прочие платные сервисы, которые не связаны с основными услугами связи, также считаются контентными.

Мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Мобильный телефон.Фото: pixabay.com

Если на контентном счете нет денег, то и платные услуги не будут подключены. С основного лицевого счета при наличии контентного будут снимать средства только за основные услуги связи, к которым помимо звонков и SMS относятся мобильный интернет, роуминг и другие услуги.

На сайтах всех без исключения операторов информация об этой услуге есть, но найти ее крайне трудно – если не знать, что конкретно ищешь. Даже поисковики не всегда помогают. Скорее всего, это связано с тем, что операторы зарабатывают на платных услугах.

По данным сибирского филиала «МегаФона», абонентов, которые подключили контентный счет, «очень немного», хотя закон о работает уже пять лет. А по данным «Билайна», интерес их клиентов к этой услуге растет.

Мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Мобильный телефон.Фото: pixabay.com

У мобильных операторов есть альтернатива контентному счету – услуги запрета мобильных подписок. Но это, как оказалось, не всегда помогает. Так, жительница Барнаула Александра Каравайцева рассказала, что даже при наличии этой услуги у нее происходили списания – до тех пор, пока девушка не написала заявление на разделение счетов.

Как подключить контентный счет?

Контролировать свои расходы можно и через личный кабинет, но далеко не все люди способны это делать – например, многие пенсионеры не пользуются смартфонами и интернетом. А вот платные подписки у таких абонентов каким-то волшебным образом появляются. Человек зачастую даже не знает, как это отключить. Для таких людей создание контентного счета может стать спасением.

Девушка говорит по телефону. Фото: pixabay.com

Девушка говорит по телефону.Фото: pixabay.com

Согласно информации на сайтах операторов «большой четверки», заявление на создание контентного счета можно написать в любом офисе оператора связи. Это бесплатно. Консультанты не имеют право игнорировать это требование и отговаривать клиента.

«Билайн» также предлагает подключить эту услугу дистанционно, через личный кабинет. Она называется «Сервисы контент-провайдеров». Но этих услуг две: при подключении одной из них при недостатке средств на контентном счету будет включаться функция пополнения баланса с основного счета. Поэтому при подключении нужно внимательно читать описание услуги.

Услуги «Билайна». Фото: скриншот сайта

Услуги «Билайна».Фото: скриншот сайта

Контентный счет не защитит от «фирменных» платных» услуг оператора – например, смены мелодии гудка. Но это все-таки совсем другое дело и зачастую другие деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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