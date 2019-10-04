Мобильное рабство. Как навсегда избавиться от платных подписок

Алтайская пенсионерка несколько недель боролась с платными подписками на своем телефоне. Решить проблему удалось только после третьего визита в офис оператора и подключения контентного счета. Как оказалось, этот способ действительно избавляет от платных подписок, но о нем мало кто знает.

Одни и те же грабли

Инна Петрова из Заринска неожиданно оказалась «в минусе» и выяснила, что у нее подключена рекламная рассылка, за которую списываются деньги. Пенсионерка сумела отключить ненужную услугу после визита в офис оператора, но через неделю ситуация повторилась, пишет «АиФ-Алтай».

Женщина снова пришла в салон связи, и у нее вновь обнаружили подписку. Пенсионерка попросила консультанта отключить ее номер от подобных услуг навсегда, но ей сказали, что это невозможно.

Тогда женщина позвонила за советом внучке, которая посоветовала ей подключить контентный счет. Консультанты не сразу поняли, чего хочет заринчанка, но после консультаций с начальством все же выдали образец заявления. В итоге все пришло в норму.

Что такое контентный счет?

С 1 мая 2014 года законодатели внесли поправки в ФЗ «О связи» и ввели понятия основного лицевого счета и контентного.

Контентный счет – это отдельный лицевой счет, с которого списывают средства в случае совершения вызова, отправки SMS на короткие номера либо USSD-команды (через * и #) на номер платной услуги. Подключение услуг через интернет, мобильные подписки и прочие платные сервисы, которые не связаны с основными услугами связи, также считаются контентными.

Если на контентном счете нет денег, то и платные услуги не будут подключены. С основного лицевого счета при наличии контентного будут снимать средства только за основные услуги связи, к которым помимо звонков и SMS относятся мобильный интернет, роуминг и другие услуги.

На сайтах всех без исключения операторов информация об этой услуге есть, но найти ее крайне трудно – если не знать, что конкретно ищешь. Даже поисковики не всегда помогают. Скорее всего, это связано с тем, что операторы зарабатывают на платных услугах.

По данным сибирского филиала «МегаФона», абонентов, которые подключили контентный счет, «очень немного», хотя закон о работает уже пять лет. А по данным «Билайна», интерес их клиентов к этой услуге растет.

У мобильных операторов есть альтернатива контентному счету – услуги запрета мобильных подписок. Но это, как оказалось, не всегда помогает. Так, жительница Барнаула Александра Каравайцева рассказала, что даже при наличии этой услуги у нее происходили списания – до тех пор, пока девушка не написала заявление на разделение счетов.

Как подключить контентный счет?

Контролировать свои расходы можно и через личный кабинет, но далеко не все люди способны это делать – например, многие пенсионеры не пользуются смартфонами и интернетом. А вот платные подписки у таких абонентов каким-то волшебным образом появляются. Человек зачастую даже не знает, как это отключить. Для таких людей создание контентного счета может стать спасением.

Девушка говорит по телефону.Фото: pixabay.com

Согласно информации на сайтах операторов «большой четверки», заявление на создание контентного счета можно написать в любом офисе оператора связи. Это бесплатно. Консультанты не имеют право игнорировать это требование и отговаривать клиента.

«Билайн» также предлагает подключить эту услугу дистанционно, через личный кабинет. Она называется «Сервисы контент-провайдеров». Но этих услуг две: при подключении одной из них при недостатке средств на контентном счету будет включаться функция пополнения баланса с основного счета. Поэтому при подключении нужно внимательно читать описание услуги.

Услуги «Билайна».Фото: скриншот сайта

Контентный счет не защитит от «фирменных» платных» услуг оператора – например, смены мелодии гудка. Но это все-таки совсем другое дело и зачастую другие деньги.

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