Известный мобильный оператор создал сервис, который может сократить поиск людей на Алтае

СЕГОДНЯ 04:25 2019-09-11T04:25:17+03:00

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Известный мобильный оператор создал платформу для поискового отряда «Лиза Алерт». Теперь время поиска людей значительно сократится, сообщает «ТОЛК».

С помощью сервиса найти вероятных свидетелей исчезновения человека можно за несоклько минут. Платформа использует геоаналитику «больших данных», накопленных в системе оператора. После этого происходит рассылка SMS-сообщения с ориентировками тем абонентам, которые в момент пропажи человека могли находиться рядом с ним.

- Этот сервис в действительности позволяет с минимальными затратами человеческих ресурсов оповестить огромное количество людей, которые в момент исчезновения могли находиться рядом с пропавшим человеком. Теперь отклик и получение свидетельств об обстоятельствах пропажи либо о самом человеке занимают гораздо меньше времени, а это наш главный враг. Не зря у нас в отряде есть такой слоган: «Медлить – значит хоронить», – отметил руководитель регионального отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Алтайском крае Андрей Мамаев.

Ежегодно в Алтайском крае поступает от 5 до 5,5 тысяч заявлений о розыске людей. В Этом году зафиксировано 339 уходов несовершеннолетних. Ежедневно в полицию поступает в среднем 10 заявлений о розыске людей. Прошлым летом новую платформу начали активно использовать на территории Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU