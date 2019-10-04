«Я могу три раза за ночь»: самые нелепые «подкаты» мужчин

Только представьте, в нашей стране около 40% людей – одинокие. Может быть, это потому, что парни совсем не умеют знакомиться? Оказывается, судя по опросу барнаульских женщин, мужики до сих пор подкатывают к ним с одним из самых банальных вопросов – вашей маме зять не нужен? «Комсомолка» сделала подборку самых нелепых мужских «подкатов».

На улице

- Я была на восьмом месяце беременности, живот был небольшим, и, наверное, со спины не очень заметным. Шла как-то по улице, и рядом со мной остановился автомобиль. Водитель окликнул, мол, эй, красотка, давай подвезу. Я повернулась, и говорю, показывая на живот – спасибо, меня уже подвезли. Вы бы видели его лицо! – рассказала Евгения.

- Я была совсем еще девчонкой. Стояла на крыльце, брата провожали всей семьей в армию. И тут местный хулиган Федька через забор лезет и говорит: «Мне Маринку!». Папа его спрашивает, а чего, через ворота зайти не судьба, они открытые – только толкни. В общем, родителям он не понравился, - рассказала Марина.

- Со мной на улице познакомился парень, уболтал погулять - мне было грустно, и я согласилась. Шли о чем-то говорили, и тут он выдает: «Знаешь, если б ты была мужиком, то я бы стал геем». Я посмеялась, потом он проводил меня домой, и больше мы не виделись, - рассказала Ксения.

У стоматолога

- Представьте, сижу в стоматологическом кресле, с открытым ртом – мой врач вышел ненадолго, а в кабинете остался его коллега, которому я понравилась. Он подошел и поцеловал меня, да как поцеловал – присосался! А я даже ничего сказать не могла – рот нельзя было закрыть. Позвал потом на свидание, но я не пошла. Сейчас жалею – такой он красивый был. В другой раз ко мне сантехник свататься пришел, я даже толком не знала, как его зовут – а он принес мне все свои квитки – с работы и «шабашек», показать, сколько он зарабатывает. Наверное, я должна была от этого растаять, - рассказала Марина.

В транспорте

- Ехала в трамвае с похорон дедушки. У меня было заплаканное лицо, на голове черный платок, мне кажется, слепой мог бы догадаться, что я ни с кем не то, что знакомиться, даже разговаривать, не готова. Кроме того парня, который подошел ко мне с банальным вопросом, вроде, «привет, как дела, давай познакомимся». Кажется, я тогда очень грубо ему ответила, - поделилась Настя.

На работе

- Я по работе часто бывала в одном из ведомств. Одному из сотрудников, наверное, понравилась. Мы как-то с ним разговорились – сначала на общие темы, потом про жизнь, а потом он мне вдруг говорит, знаешь, я за ночь могу три раза. Я порадовалась, конечно, за него, хорошо, что мне уже надо было идти, и можно было прекратить разговор.

- Был у меня коллега, симпатия возникла прям сразу с обеих сторон - это было понятно. И он однажды подкатил в прямом смысле - на офисном кресле к моему столу. Уставился, не мигая, и как бы глазами все очень красноречиво пояснил. При этом в офисе были другие коллеги, но они, конечно, ничего не поняли. Я была замужем и скривилась, мол, что за фигня (хотя самой-то было приятно). Он откатился на кресле. И после на мои вопросы об этом подкате только отмазывался - мол, это я просто задумался, ничего не знаю и ничего не помню. Ну, вот для меня это было нелепо. А все остальное стандартно, - рассказала Мария.

- Это было в Бийске после поэтического фестиваля. Ко мне в номер пришел поэт с товарищем, видимо для поддержки. Он меня с порога спрашивает: «Марина, а как вы относитесь к матримониальным вопросам (к браку, попросту говоря – прим.авт.). Я, честно признаться, не знала смысл этого слова, а в грязь лицом ударить было нельзя. Наверное, я им что-то не то ответила, потому что они вскоре ушли. Упустила жениха-поэта! – рассказала Марина.

На вечеринке

- Это была вечеринка, ко мне подошел парень и вдруг снял с моего лица упавшую ресничку. Со словами «ммм, да это 2-Д!» (тип нарощенных ресниц – прим.авт.) романтично ее сдул. Я сначала даже не нашлась, что сказать! Мы, конечно, о чем-то поболтали, но это в моем списке - один из самых нелепых способов познакомиться. Кстати, на счет нарощенных ресниц он угадал - оказалось, его бывшая была лэш-мастером, - рассказала Нина.

- А у меня состоялся примерно такой диалог, - говорит Оксана:

«Девушка, вы такая красивая! Мне кажется, мы раньше встречались. Или я просто видел вас на обложке Vogue или GQ?

– Кто бы тебе ни сказал, что это отличная pick-up line, никогда, слышишь, никогда больше это не используй!

– Да, ты что! Я не пикапер! Я даже не знаю, что это такое!

– А когда ты в последний раз видел обложку GQ (мужской журнал с парнями и мужской тематикой на обложке – прим.авт.)?

В кафе

- Самый нелепый подкат был подкатом моего мужа. Такой нелепый, что через две недели стали жить вместе, а через несколько месяцев поженились. Возле кафе на улице он общался со своим другом по телефону, который звал его в другое заведение, а он ему ответил, что, если его никто не «снимет», то он приедет. Потом он увидел меня и сказал, девушка, какое на вас прекрасное платье. Я ему ответила: "Мужчина, я вас не сниму!". Он не понял, очевидно, думал, что я не слышала разговора. Ну, а потом стал меня преследовать по всему кафе: приглашал на танцы, отбил от кавалера. Я ведь не подслушивала, просто стала невольным очевидцем разговора, еще подумала, ну надо же, какие самоуверенные у нас мужчины в Барнауле живут!

В интернете

- Парень как-то в соцсети написал: «Хочу, чтоб ты сплясала на каблуках на моих яичках». Я сначала глазам не поверила, ладно бы это был сайт знакомств, так нет – на моей личной странице. Только представьте, он еще предлагал заплатить за это, когда я отказалась! – рассказала Галина.

- Нам, наверное, один и тот же парень писал. Мне, правда, предлагалось пнуть его как следует, - поделилась Ольга.

- В «Одноклассниках» был подкат: девушка, вы красивая, у нас много общего, вы любите горы, играете на гитаре, и я люблю горы и играть на гитаре. Давайте как-нибудь встретимся и погуляем. Это все было написано с ошибками, и я вежливо отказалась. В ответ меня жестко обругали, мол, принца ждешь, 30-летка? Я ничего не ответила. Молча его заблокировала, - пишет Ксения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабоньки, не верьте: нелепые отмазки мужей, изменивших женам

Следы на спине, засосы и даже венерические заболевания - мужики, как ужи на сковороде, извиваются и выходят из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций (далее)