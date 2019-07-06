Бабоньки, не верьте: нелепые отмазки мужей, изменивших женам

В криминальных сводках Алтайского края то и дело попадаются происшествия на почве страсти. Чаще всего жертвами становятся дамы, хотя, по общепринятому мнению, они более верны своим возлюбленным. Ну, или просто не умеют мастерски «отмазываться». Мужики, как ужи на сковороде, извиваются и выходят из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Мы опросили барнаульцев, попадавших в двоякие ситуации, и собрали самые нелепые, но действующие отговорки.

Следы на спине

Согласитесь, ситуация очень подозрительная, ведь оставить такие отметины могла какая-нибудь вертихвостка, посягнувшая на чужого супруга.

- У меня однажды муж в таком виде домой заявился. Сказал, подрался, а отметины от того, что его по асфальту якобы тащили, - вспоминает Елена.

- А мне мой говорил, что веник в бане жесткий был. И он якобы эти следы оставил. А в другой раз сказал, что это он сам себя поцарапал, мол, распаренная кожа чесалась, он провел рукой, и вот, пожалуйста – след. Больше он в баню с друзьями не ходит, - поделилась Татьяна.

Засос на шее

Ну, это вообще залет! Оправданий для такой отметины, казалось бы, не найти. Но женщины от любви слепы:

- Был грешок однажды в моей жизни. На вечеринке друзья подговорили знакомую, чтобы она мне на шее засос оставила. Вы не подумайте, у нас ничего не было. На утро мы должны были встретиться с моей девушкой. Пришлось сказать, что заболел, я от нее так неделю прятался, а потом еще и тональным кремом мазал, чтобы не заметила, - поделился Иван.

- У меня мой муж никогда с засосами не приходил, а вот у меня был такой прокол. Пришлось сказать, что плойкой прижгла – поверил! – рассказала Дарья.

Среди прочих отмазок – расчесал, налетел на штырь и даже – травма во время пейнтбола.

- Это чистая правда была! – говорит Илья. – В меня попали во время игры. Повезло, что таких «засосов» было несколько, иначе жена не поверила бы.

- Друг однажды звонит, говорит, засос! Что делать, жена убьет. Говорю, спокойно – расковыряй кожу, поцарапай чем-нибудь по центру, смажь йодом и скажи, что это мошка укусила, а ты не заметил и расчесал. Что вы думаете – пронесло, друг мне потом ящик пива поставил за спасение семейной жизни, - рассказал Илья.

Не пришел ночевать

Оказывается, такая ситуация для многих – обыденное дело. Вот как барнаульцы объясняют любимым свое отсутствие:

- Муж подруги, который работает в автомастерской, говорит ей периодически, что всю ночь обкатывал машину – проверить, все ли работает, а она верит.

- Говорю иногда, что останусь ночевать у мамы, а сам в это время провожу время с друзьями. Мама выгораживает, подтверждает алиби.

- Не успел на автобус, а на такси денег не было – шел всю ночь, а телефон разрядился.

- Друга бросила жена, пошел его поддержать. «Друг» у меня вообще не очень самостоятельный – ему-то к экзаменам надо помочь подготовиться, то обои поклеить.

Запах чужой женщины

"Отбрехаться" от этого проще простого – был в лифте с кучей теток, переборщивших с парфюмом. Главное, сделать жалостливые глаза и посетовать, что от этого ужасного запаха даже разболелась голова.

- А если номер не пройдет, и жена не поверит, можно сказать, что соврал, а на самом деле ходил в магазин, чтобы выбрать для нее духи, а она своими подозрениями испортила весь сюрприз. Схема рабочая – 146%. Она еще и виноватой себя чувствовать будет, а это плюс! - говорит один из алтайских журналистов.

Венерическое заболевание

Тут лучшая тактика – нападение, но если жена безгрешна, пиши пропало. Но история знает ловкачей, сумевших выскользнуть из цепких лап возмездия.

- У меня есть подруга, у ее мужа нашли венерическое заболевание, не самое страшное, но неприятное. Так вот, он ей сказал, что подхватил это, сев на полог в бане. Я клянусь, она ему поверила, а нас, кто говорил ей – раскрой глаза, не хотела слушать. Эх, бабы-бабы.., - рассказала Евгения.